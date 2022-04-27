Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk, basınla iftarda buluştu - Son Dakika

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi.

Uygulama Oteli'nde gerçekleşen programda gazetecilerin sorularını cevaplayan Tutuk, 2 yılda 281 icra dosyasını kapattıklarını söyledi.

Tutuk, " Yalova Belediyesi'ni 281 icra ve 137 milyon müteahhit borcu ile aldık. 5 tane gişede avukat oturuyordu. 9 gişenin 5'ince avukatlar oturuyordu. 2 yıl içinde 281 icranın tamamını bitirdik. Burada bir anlam kargaşası oluyor. Müteahhitlere, şahıslara, şirketlere olan borçları bitirdik. Bu benim borçları bitirdim dediklerimin içinde kamu borçları yok. İcra dosyalarını kapattık. Artık hiç icra yok. Yalova Belediyesi'nden benim alacağım var diyen varsa buyursun kapımız açık." diye konuştu.

İki yıllık sürede birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini söyleyen Tutuk, 36 adet yeni aracı da araç filolarına kattıklarını belirtti.

2 yılda şehre 70-80 milyonluk yatırım yaptıklarını, bunun üstüne belediyeye 36 tane araç aldıklarını aktaran Tutuk, şöyle konuştu:

"Biz bunları 24 ayda yaptık. 'Belediye başarısız' diyenler olaya neresinden bakıyor? 18 caddeye asfalt yaptık. 20 kilometre altyapı yaptık. Amacımız şehre değer katmak. İhaleyle de değil sadece. Kendi imkanlarımızla da bir şeyler yapıyoruz. Yerel yönetimler başarısız diyen varsa neden ve hangi konuda başarısızız bunu da açıklamaları lazım."

Kentin trafiğini rahatlatacak Çevre Yolu Projesi'nde gelinen aşamaya da değinen Tutuk, şunları kaydetti:

"Çevre Yolu Projesi 2022-2025 yılları arasında yapılacak. Biz burada 2022'de başlasın diye mücadele edeceğiz. Bakanlık da 2025'e kadar biteceğini beyan etti. Bizim de amacımız çevre yolunun bir an önce hayata geçmesi. Düşünün ki Termal, Armutlu, Esenköy, Kocadere'den gelen günübirlik turistler, yazlıkçılarımız hepsi Çınarcık yolundan Kadıköy üzerinden 450 metre havadan viyadükle Bursa yoluna geçebilecekler. Bu yol, Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nin yükünü yüzde 50-60 oranında alacak. İnanılmaz trafiği rahatlatacak. Bunu 2022-2025 arasına aldırmak da bir başarıydı. Zaten proje ihalesi yapıldı. Biz koridoru açtık. Sadece yapım ihalesi kaldı. Bunu da başarırsak Yalova'da son dönemlerde yapılmış en büyük hizmet olacak. 350 milyon liralık bir proje bu."