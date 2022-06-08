Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk'tan İBB'ye çevre hassasiyeti çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk'tan İBB'ye çevre hassasiyeti çağrısı

08.06.2022 16:51
Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk'tan İBB'ye çevre hassasiyeti çağrısı

Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk'tan İBB'ye çevre hassasiyeti çağrısıYALOVA Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, çevre etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Belediye olarak zararsız olan tarımda kullanılabilecek suyu denize veriyoruz.

Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk'tan İBB'ye çevre hassasiyeti çağrısı

YALOVA Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, çevre etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Belediye olarak zararsız olan tarımda kullanılabilecek suyu denize veriyoruz. 291 bin nüfusa sahip bir iliz. Bizim bu göstermiş olduğumuz hassasiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de göstermesini rica ediyoruz" dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Marmara Denizi'nin korunmasına yönelik Marmara'nın genelinde eş zamanlı gerçekleşen etkinlik çerçevesinde Yalova Doğu Sahil Bandında temizlik çalışması yapıldı. Yalova Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerin de yer aldığı etkinlik sahilde bulunan atık ve çöpler temizlendi. Etkinlik, Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünyaya çevrecilik dersi verdiği Yürüyen Köşk'te devam etti.

Etkinlikte Sualtı Bilinçlendirme Hareketi Derneği dalgıçları tarafından deniz altında bulunan atıkların fotoğraflarının yer aldığı sergi ziyaretçiler tarafından gezildi. Ardından Sualtı Bilinçlendirme Hareketi Derneği ve Yalova İl Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, denizdeki atıkları topladı. Dalgıçlarla konuşan Başkan Vekili Tutuk, deniz altındaki müsilaj durumunu sordu. Dalgıçtan müsilaj olmadığının yanıtını alan Tutuk, Yalova Belediyesi'nin bu konuda 2011 yılından bu yana çalışmalar yaptığını belirtti. Tutuk, Sualtı Bilinçlendirme Hareketi Derneği Hakan Tiryaki'ye vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

"Marmara Denizi Hepimizin"

Yalova Belediyesi'nin müsilajla mücadelesinin devam ettiğini belirten Tutuk, şöyle konuştu: "Deniz altında bulunan dalgıcımızla yapmış olduğum bağlantıda ilk olarak kıyılarımızda müsilaj olup olmadığını sordum. Kendisi bana müsilaja rastlamadığını söyledi. Bende kendisine Yalova Belediyesi'nin 2011 yılından bu yana 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi' olduğunu ve bizim arıtmış olduğumuz suda azot, karbon ve fosforu denize salmadığımızı ilettim. Ama şunu unutmamamız gerekir. Marmara'ya kıyısı olan 7 ilinde aynı hassasiyeti gösterdiğine inanıyorum. Şu an için müsilajın olmaması sevindirici. Müsilaj sadece deniz dibinde ya da üstünde değil, arada askıda da kalıyor. Yalova Belediyesi olarak zararsız olan tarımda kullanılabilecek olan suyu denize veriyoruz. 291 bin nüfusa sahip bir iliz. Bizim bu göstermiş olduğumuz hassasiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de göstermesini rica ediyoruz."

YORUMLAR
500
17 yaşındaki Nuray Demir'i öldüren eski nişanlıdan kan donduran sözler: Zayıf olduğu için bana direnemedi 17 yaşındaki Nuray Demir'i öldüren eski nişanlıdan kan donduran sözler: Zayıf olduğu için bana direnemedi Çınarcık'ta kıyı temizliği etkinliği düzenlendi Çınarcık'ta kıyı temizliği etkinliği düzenlendi
Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yalova Belediyesi, Mustafa Tutuk, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk'tan İBB'ye çevre hassasiyeti çağrısı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:42 "Ayağıma cam battı" diyen kadının yılan saldırısına uğradığı ortaya çıktı! Entübe edilen kadının durumu kritik
16:38 NBA oyuncusuyla buluşmasını hala unutamamış! Yetişkin film yıldızı Lana Rhodes'ten ilginç itiraf
16:25 Galatasaray'da kiraya verilen 14 futbolcu kulübe geri döndü
16:23 Yarışma için hırslanan anne, kızının bakire olduğunu söyleyince ortalık toz dumana döndü
16:18 17 yaşındaki Nuray Demir'i öldüren eski nişanlıdan kan donduran sözler: Zayıf olduğu için bana direnemedi
16:12 İlk eşini ve oğlunu kazada kaybeden Esin Yağmurdereli, gözyaşlarını tutamadı
16:08 Ukrayna'da öğrenciler harabeye dönen okullarında mezuniyet töreni için buluştular! Hatıra fotoğrafları çekilirken duygusal anlar yaşandı
15:52 Ozan Tufan, Fenerbahçe macerasının sonuna geldi! Yeni takımı çok şaşırtacak
15:47 Anadolu Otoyolu'nda LPG yüklü tanker devrildi! Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
15:43 Bahçeşehir'de 5 erkek, site bahçesinde alkol içmelerine karşı oldukları kadınlara saldırdı! Kadınları korumak isteyen yaşlı adam ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 16:55:12. #1.11#
SON DAKİKA: Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk'tan İBB'ye çevre hassasiyeti çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement