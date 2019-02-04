Son Dakika Haberleri: Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Dinçer İlhan Hayatını Kaybetti

Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Dinçer İlhan Hayatını Kaybetti

18 dakika önce

Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Dinçer İlhan, akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Dinçer İlhan Hayatını Kaybetti, System.String[]
Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Dinçer İlhan, akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yaklaşık bir yıldır akciğer kanseri tedavisi gören 58 yaşındaki Dinçer İlhan, tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

İlhan için yarın Yalova Belediyesinde tören düzenleneceği öğrenildi.

Dinçer İlhan kimdir?

Kars'ta 1961 yılında doğan İlhan, 1986 yılında Yalova Belediyesi İmar Müdürlüğünde inşaat teknikeri olarak göreve başladı.

Çeşitli birimlerde görev alan İlhan, 2004-2009 yılları arasında Belediye Başkan Yardımcılığı görevini ifa etti.

Yalova Boks İl Temsilciliği görevini yürüten eski milli sporcu iki kız çocuğu babası İlhan, Yalova Belediyesi Başkan Yardımcısı görevindeydi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:39 Kaynak: AA

Yalova, Güncel
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