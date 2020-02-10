Yalova Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yalova Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında - Son Dakika

Yalova Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında

6 saat önce

Yalova Belediyesi Muhasebe Servisi'nde çalışan R.E. adlı personelin belediyeye ait yüklü miktarda parayla ortadan kaybolması üzerine başlatılan soruşturmada, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç KOM ekiplerince gözaltına alındı.

Yalova Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında, System.String[]

Yalova Belediyesi Muhasebe Servisi'nde çalışan R.E. adlı personelin belediyeye ait yüklü miktarda parayla ortadan kaybolması üzerine başlatılan soruşturmada, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç KOM ekiplerince gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Yalova Belediyesi Muhasebe Servisi personellerinden R.E, birkaç gün boyunca hiçbir gerekçe göstermeyerek işe gelmedi ve telefonları açmadı. Bunun üzerine yapılan araştırmada şahsın belediyeye ait yüklü miktarda parayı zimmetine geçirdiği tespit edilmişti. Belediye ekipleri Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. Arama başlatan emniyet ekipleri şüpheli R.E.'yi Denizli'de yakalayarak gözaltına aldı.


Belediye başkan yardımcısı da gözaltına alındı


Savcılıkta ve emniyette devam eden işlemlerin ardından bugün şok bir gelişme yaşandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yalova Belediye binasına baskın yaptı. Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in odasında arama yapan ekipler, başkan yardımcısının bilgisayarlarına da el koyarak Halit Güleç'i gözaltına aldı. - YALOVA

Yalova Belediyesi, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:30 Kaynak: İHA
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