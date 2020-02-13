Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Güleç tutuklandı - Son Dakika

Yalova Belediyesindeki 20 milyonluk vurgun operasyonunda ihaleye fesat karıştırmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla gözaltına alınan Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç tutuklandı.



Yalova Belediyesi Mali İşler Müdürlüğünde görevli R.E.'nin zimmetine geçirdiği para ile ortadan kaybolup Denizli Otobüs Terminali'nde polis ekipleri tarafından yakalanması ve sonrasında verdiği ifadeler neticesi başlatılan soruşturma kapsamında Başkan Yardımcısı Halit Güleç, şoförü ve sekreteri ile birlikte Yalova Belediyesindeki makamında Yalova polisi tarafından gözaltına alındı. Sorgusunun tamamlanmasının ardından 3 gün sonra adliyeye sevk edilen Güleç, tutuklandı. - YALOVA