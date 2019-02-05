Yalova Belediye Başkan Yardımcısı İlhan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yakalandığı kanser hastalığına yenik düşen Yalova Belediye Başkan Yardımcısı ve eski milli boksör Dinçer İlhan, son yolculuğuna uğurlandı.

Yakalandığı kanser hastalığına yenik düşen Yalova Belediye Başkan Yardımcısı ve eski milli boksör Dinçer İlhan, son yolculuğuna uğurlandı.



Yalova Belediyesi'nin birçok kademesinde uzun yıllardan beri görev yapan ve son olarak başkan yardımcılığı görevini sürdürdüğü esnada yakalandığı kanser hastalığı sebebiyle özel bir hastanede tedavi altına alınan Dinçer İlhan hayata gözlerini yumdu. İlhan'ın ölümü belediye personelini ve sevenlerini yasa boğdu. 57 yaşında hayata veda eden İlhan için Yalova Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törene eski bakanlardan Gürcan Dağdaş, Belediye Başkanı Vefa Salman ve eski başkanlarından Barbaros Binicioğlu ile belediye personelleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vefa Salman, sadece bir görev arkadaşını değil, bir dostunu da kaybettiğini ifade ederek, "Dinçer İlhan Yalova'ya çok ciddi hizmetlerde ve katkılarda bulundu. Bu şehrin her yerinde ve her karışında emeği var. Sadece saşkan yardımcımı kaybetmenin üzüntüsü içerisinde değilim bir dostumu da bugün ebediyete uğurlamanın hüznünü yaşıyorum. Cenazede hoca nasıl bilirdiniz diye sorar ve biz de iyi bilirdik deriz, ama sevgili Dinçer adam gibi adamdı. Kendisinin geride bir iz ve hoş bir sada bıraktığını görüyorum. Şuradaki kalabalığa baktığımda ne kadar çok seveni olduğunu daha net görüyorum. Allah onun mekanını cennet eylesin. Yalova'mızın da başı sağ olsun" dedi.



Barbaros Binicioğlu da törene katılanlara hitap etti. Dinçer İlhan'a veda eden son isim ise eski bakanlardan Gürcan Dağdaş oldu. Dağdaş, "Ben 50 yıllık bir arkadaşımı, kardeşimi kaybettim. Dinçer tanıdığım en iyi insandı. O hiçbir zaman Yalova'ya ve yaşadığı şehrin insanlarına hizmet etmekten kendini geri tutmadı" diye konuştu.



Konuşmaların ardından dualarla son yolculuğuna uğurlanan Dinçer İlhan'ın tabutunu bir dönem müdürlüğünü yaptığı zabıtalar taşıdı. Dinçer İlhan Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi. - YALOVA

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