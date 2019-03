Yalova Belediye Başkanı Salman ile İlgili İddialar

MHP Yalova İl Başkanı Necati Vural, sosyal medyada, CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile HDP'li olduğu ileri sürülen bir kişi arasında geçtiği iddia edilen telefon konuşması kayıtlarına ilişkin, "Bu ilin, bu toprakların bir kuruşunu bir santimetre toprağını kimseye peşkeş çektirtmeyiz.

Vural, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyada Belediye Başkanı Vefa Salman ile HDP'li bir kişi arasında geçtiği iddia edilen telefon konuşmasıyla kentin adeta çalkalandığını belirtti.



Konuşma tarz ve üsluplarına bakıldığında görüşmenin samimi bir havada geçtiğine dikkati çeken Vural, şunları kaydetti:



"Bir Belediye Başkanına sen diye hitap edilip aynı düzeyde yanıt buluyor. Şimdi soruyorum Vefa Salman'a seçimi kazandığında oynadığın Yalovalılığına ne oldu, insanları Yalova çocuğu olarak etkileyip seçimi kazandığın sözlere ne oldu? Yalova'yı HDP Muş Milletvekili'nin pazarlık sofrasına oturtacak kadar bu şehir ne yaptı sana?



Yalova, Atatürk'ün Yalovalılara bıraktığı en büyük mirastır. 5 yıl boyunca 'bu mirası nasıl kirletirim, bu mirasa nasıl zarar verebilirim' diye yapmadığın iş, çevirmediğin film kalmadı. Bu son yaptığın görüşme de haddini aşmış ve devlet malını, devlet parasını kendi inisiyatifinmiş gibi ihalesiz, şartsız şurtsuz birilerine peşkeş çekip onaylıyorsun. ya bu Yalova halkı ne yaptı sana? HDP oylarına sarılacak kadar acziyete nasıl düştün sen? Kime neyin toleransını verdin de bu insanlar senden sıradan insanmışsın gibi bahsedip elinden, aklına gelen her şeyi alıyorlar."



Vural, Salman'ın görevde olduğu sürede elle tutulur bir hizmetinin olmadığını ve görev süresinin şaibelerle dolu olduğunu savunarak, şöyle devam etti:



"Borç batağında bir belediye, alacaklıların haczettiği bir belediye, hatta silahla içeriye girip kurşunlanan bir belediye olarak bu ili çok zor şartlara getirdin. Bunlar hep çıkar uğruna verdiğin sözlerin bir getirisidir. O yüzden yenileceksen de şerefinle, şaibesiz yenil, kimseye bir kuruşu, bir metre yeri peşkeş çekmeden yenil. Biz seni Milliyetçi-Ülkücü Yalova teşkilatı olarak uyarıyoruz. Bu ilin, bu toprakların bir kuruşunu, bir santimetre toprağını kimseye peşkeş çektirtmeyiz. Ortaya çıkan bu konuşmadaki mevzu bahis her neyse bir an evvel açıkla, kimle ne pazarlık yaptın söyle. Bu konuşmayı savunup savcılığa suç duyurusunda bulunacağına evvela milletin vicdanındaki yerde aklanmanı öneriyorum."

