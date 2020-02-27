Yalova belediye başkanı tutuklu belediye başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova belediye başkanı tutuklu belediye başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı-2 - Son Dakika

Yalova belediye başkanı tutuklu belediye başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı-2

6 saat önce

Yalova Belediye Başkanı tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı-2.

Yalova Belediye Başkanı tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı-2

Yalova belediye başkanı tutuklu belediye başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı-2

Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:10 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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