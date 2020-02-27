Yalova belediye başkanı tutuklu belediye başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı-2 - Son Dakika

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Yalova belediye başkanı tutuklu belediye başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı-2
6 saat önce
Yalova Belediye Başkanı tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı-2.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:10 Kaynak: DHA
Yalova Belediye Başkanı tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı-2
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