Son Dakika Haberleri: Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman AA'nın

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Salman, haber kategorisinde Hakan Burak Altınöz'ün "Sarıkamış Şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper ay", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Oylamaya katılmaktan mutlu olduğunu dile getiren Salman, AA'nın, gazeteciliğin temel taşı olduğunu söyledi.

Başarıyı taçlandırmak, çalışmaların karşılığında üretilenlerin daha da üst seviyelere çıkarılması ve üretenlerin ödüllendirilmesini önemli bulduğunu aktaran Salman, şöyle konuştu:


"Fotoğrafların hepsi çok güzel. İçerisinden farklılığı olanı seçmek kolay değil. Bu her beğeni, her insana göre değişken bir kavram. Ben de kendime yakın hissettiğim, kendimi bir şekilde içerisinde bulduğum, üç kategorideki fotoğraflardan birer tane seçtim. Belki inceleme zamanını uzun, daha geniş bir dilime yaysam seçmekte de zorlanacağımı biliyorum. Onun için mümkün olduğunca dar bir çerçevede, bana en yakın hissettiğim fotoğrafı seçtim. Umarım benimle aynı fotoğrafları paylaşan insanların sayısı fazla olur. Ben de kendimi bu anlamda bir terazide tartmış olurum. Beğendiğim fotoğrafların, toplumun geniş kesiminde beğeni kazanması beni daha mutlu edecektir."

Mustafa Yalçın, Özkan Bilgin, Vefa Salman, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya'da PKK tarafından kaçırılan genç kızın annesi yardım istiyor
Arkadaşlarını öldürüp dereye attılar! Cesedini köpekler parçaladı Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 22:18:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]