Son Dakika › Dünya › Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika Dünya
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
7 saat önce
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan belediye başkan yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:34
Son Dakika Görevden uzaklaştırılan Vefa Salman'dan ilk açıklama: İddialar doğru değil Ekrem İmamoğlu, Vefa Salman'ın görevden alınmasına tepki gösterdi: Hukuki değil siyasi bir karardır Ünlü Rus sunucu Vladimir Solovyov, eski Ukraynalı vekil Kovtunenko'yu programından kovdu Hastalığı sebebiyle etkinliğini iptal eden Papa'nın burnunu sildiği görüntüler koronavirüs şüphesini akıllara getirdi