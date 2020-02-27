Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika Dünya

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

7 saat önce

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı, System.String[]

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan belediye başkan yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.


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Vefa Salman, Yalova, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:34 
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