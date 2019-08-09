YALOVA BELEDİYENİN MERDİVEN BOŞLUĞUNDA İNTİHARA KALKIŞTI
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Yalova Belediyesi hizmet binasındaki merdiven boşluğuna çıkan E.A., borçları olduğu gerekçesiyle intihar girişiminde bulundu.
Yalova Belediyesi Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:02 Kaynak: DHA
hizmet binasındaki merdiven boşluğuna çıkan E.A., borçları olduğu gerekçesiyle intihar girişiminde bulundu. E.A., yaklaşık 1 saat süren çaba ile intihardan vazgeçirildi.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Yalova Belediyesi hizmet binasına gelen E.A. (34) adlı erkek, borçları nedeniyle bunalıma girdiğini söyleyerek, 5'inci katın merdiven boşluğuna çıktı. Belediye çalışanları, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Belediyeye gelen itfaiye ekipleri, branda açtı. Polis
, yaklaşık 1 saat süren ikna çabası sonunda E.A.'yı intihardan vazgeçirdi. E.A., sağlık kontrolü için Yalova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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