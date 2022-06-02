Yalova Belediyesi 10 bin adet geri dönüşüm oyuncağını çocuklara dağıttı - Son Dakika
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Yalova Belediyesi 10 bin adet geri dönüşüm oyuncağını çocuklara dağıttı

02.06.2022 12:43

Yalova Belediyesi 10 bin adet geri dönüşüm oyuncağını çocuklara dağıttı Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen 'YalovaEkoFest'te çerçevesinde 10 bin eski ve bozulmuş oyuncak geri dönüştürülerek çocuklara dağıtıldı.

Yalova Belediyesi 10 bin adet geri dönüşüm oyuncağını çocuklara dağıttı

YALOVA - Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen 'YalovaEkoFest'te çerçevesinde 10 bin eski ve bozulmuş oyuncak geri dönüştürülerek çocuklara dağıtıldı.

Yalova Belediyesi tarafından 30 mayıs- 1 haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen çevre festivali sona erdi. YalovaEkoFest'te geri dönüşüm ile yenilenen 10 bine yakın oyuncak etkinliğin son gününde öğrencilere hediye edildi.

Yalova başta olmak üzere çevre ilçe, belde ve köylerden gelen 11 bin öğrenci Raif Dinçkök Kültür Merkezinde geri dönüşüm ile kazandırılan birbirinden farklı sergileri gezdi. Sergiler arasında yer alan ve büyük emekler verilerek tamir edilerek geri dönüştürülen oyuncaklar çocuklar tarafından en fazla ilgi gösterilen alan oldu.

Birbirinden farklı oyuncakları gören çocuklar Yalova Belediyesi personelleri tarafından oluşturulan sergi hakkında bilgi aldı. Sergiyi ziyaret eden çocuklar hediyelerin oyuncaklar hediye edilince büyük mutluluk yaşadı.

Öğretmenler ve veliler yapılan çalışmayla ilgili belediyeye teşekkür etti.

Yalova Belediyesi 10 bin adet geri dönüşüm oyuncağını çocuklara dağıttı
Yalova Belediyesi 10 bin adet geri dönüşüm oyuncağını çocuklara dağıttı
Yalova Belediyesi 10 bin adet geri dönüşüm oyuncağını çocuklara dağıttı
Yalova Belediyesi 10 bin adet geri dönüşüm oyuncağını çocuklara dağıttı

YORUMLAR
500
Yalova'da geri dönüşümden elde edilen 10 bin oyuncak çocuklara dağıtıldı Yalova'da geri dönüşümden elde edilen 10 bin oyuncak çocuklara dağıtıldı Yalova'nın meyve ve sebze tüketimi 3 bin 504 ton arttı Yalova'nın meyve ve sebze tüketimi 3 bin 504 ton arttı
Kaynak: İHA

Yalova Belediyesi, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova Belediyesi 10 bin adet geri dönüşüm oyuncağını çocuklara dağıttı - Son Dakika


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