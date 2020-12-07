Yalova Belediyesi, 17 Ağustos Parkı'nı yeniledi - Son Dakika

Yalova Belediyesi ekipleri, şehrin en büyük çocuk parkı olan 17 Ağustos Parkı'nı baştan sona yenileyerek modern bir görünüme kavuşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Gazipaşa Caddesi'nde bulunan 17 Ağustos Parkında başlatılan çalışmaların sona erdiği bildirildi.

Günün şartlarına uygun hale getirilen parkta kum zeminin kaldırılarak daha güvenli olan kauçuk zeminle kaplandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Başkan Vekilimiz Mustafa Tutuk'un 'Şehrimize yeni parklar kazandıracağız ve parkları modern bir görünüme kavuşturacağız' açıklamasının ardından çalışmalarımıza başladık. İlk olarak Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan şehrimizin en büyük parkı olan 17 Ağustos Parkında yenileme ve zemin düzenlemesine geçtik. Daha önceden kum zemin olan alanı kauçuk zemin yaparak daha temiz bir görünüme kavuşturduk. Çocukların kas ve motor gelişimlerine katkıda bulunacak oyun gurupları seçilerek yenilendi. Oyun gruplarından büyük tırmanma kulesi, salıncak, denge, anne çocuk salıncağı, halatlı salıncak, tırmanma, tırmanma kompleksi, tahterevalli gibi çocukların eğlenebileceği hem de fiziksel gelişimlerine katkıda bulunacağı oyun elemanları seçilmiştir. Ayrıca oyun guruplarında kullanılan malzemelerin çoğu doğal ürünlerden oluşarak çocukların sağlığı da düşünülerek planlandı."