Yalova Belediyesi ekipleri mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Yalova Belediyesi, kentin farklı mahallelerinde yürüttüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Bağlarbaşı Mahallesi'nde Roman vatandaşlardan gelen talepler üzerine incelemelerde bulundu.

Tutuk'un talimatı ile mahalleye giden Fen, Temizlik İşleri, Su ve Kanalizasyon ile Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışmalara başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Tutuk, mahallelerde kısa zaman diliminde vatandaşlardan gelen talepleri yerine getirdiklerini belirtti.

Belediye Başkanı Tutuk, "Kısa vadede çözümler üreterek vatandaşlarımızın talep ve isteklerini yerine getiriyoruz. Bağlarbaşı Mahallesi'nde Roman kardeşlerimizden gelen istekler doğrultusunda ekiplerimiz çalışmalara başladı ve sorunlu bulunan bölgelere müdahaleler yaptılar. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar geçici olmakla birlikte önümüzdeki aylar içinde kentimiz için yapacağımız projeler ve çalışmalarla kalıcı bir çözüme ulaşacak." diye konuştu.