Yalova Belediyesi esnek çalışma modeline geçti - Son Dakika

Yalova Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında esnek çalışma modeline geçtiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelgeyle kamuda esnek çalışma kararı alındığı hatırlatıldı.

Genelge kapsamında Yalova Belediyesinde de tedbir amaçlı olarak esnek çalışma modeline geçildiği hatırlatılan açıklamada, sistem üzerinden işlerini evinden yapabilecek personeller başta olmak üzere belediye binasına bağlı kalmaksızın çalışma yürütebilecek olan personellerin sisteme dahil edildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu Koronavirüs Ek Tedbirler Genelgesine istinaden belediyemiz 'Esnek Çalışma Sistemine' geçmiştir. Vatandaşlarımızı mesafe, maske, hijyenin ön plana çıktığı bugünlerde tedbiri elden bırakmamak adına duyarlı olmaya davet ediyor, zorunlu haller dışında belediye binasına gelmeden talep, öneri, şikayetlerini 153 veya 444 8 777 nolu çağrı merkezine veya belediyemizin sosyal medya hesaplarına iletmelerini, ödemelerinizi ise www.yalova.bel.tr adresinden e-belediye üzerinden ya da anlaşmalı banklardan internet bankacılığını kullanarak yapmanızı rica ediyoruz." denildi.