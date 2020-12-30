Yalova Belediyesi işçileri greve "hayır" dedi - Son Dakika

Yolsuzluk operasyonu sonra yönetimi AK Parti'ye geçen Yalova Belediyesi'nde şirket çalışanları için önceden yetkiyi almış olan DİSK Sendikası, işçilerle AK Parti'li yönetimi karşı karşıya getirmek istedi. DİSK, grev oylaması kararı alarak "çalışanlar arasında huzursuzluk var" algısı oluşturmak istedi. Ancak işçilerin tamamı "greve hayır" yönünde oy kullandı.

Yalova Belediyesi Personel A.Ş. ile DİSK/GENEL-İŞ Sendikası arasında gerçekleşecek olan TİS görüşmeleri sonuçlanamamış ve sendika greve gitmek için seçim kararı almıştı. Yapılan oylamada Yalova Belediyesi Personel A.Ş. çalışanları sendikanın grev talebine "hayır" dedi. 6 Ağustos 2020'de başlayan TİS görüşmelerinde anlaşmanın sağlanamaması üzerine sendika greve gitmek için seçim kararı alarak işyerine duyuru asmıştı. Alınan karar doğrultusunda gerçekleşen seçim sonucuna göre Yalova Belediyesi personelleri greve "hayır" dedi. İşlerin aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması adına böyle bir karar aldıklarını belirten işçiler; "Kurulan sandığa giderek bizlerde demokratik hakkımızı kullandık. Greve hayır diyerek halkımızı mağdur edecek bir karara izin vermemiş olduk. Maksadımız bir an önce bu meselenin çözüme kavuşması" dediler.

İşçilerin greve hayır demesi sonrasında gözler hakem heyetinin vereceği karara çevrildi. Sözleşme şartlarının en kısa sürede hakem heyetince açıklanması bekleniyor. - YALOVA