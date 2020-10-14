Yalova Belediyesi kendi kâğıdını kendi üretiyor - Son Dakika

Yalova Belediyesi, günlük kağıt ihtiyacının bir bölümünü, İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi'nde Osmanlı devrindeki teknikle imal edilen kağıtlardan karşılıyor.

Yalova Belediyesi, ülkenin en çevreci uygulamasını hayata geçirdi. Yalova Belediyesi tarafından kurulan İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi ülkenin ilk kağıt müzesi. Bu müzede Osmanlı arşivlerinden elde edilen ilk kağıdın orijinal reçetelerine bağlı kalınarak kağıt üretiliyor. Müzenin alt katında yer alan atölyede kumaş parçaları, dallar ve yapraklardan kağıt imal ediliyor. Bu kağıt bin yıl boyunca bozulmadan kalabiliyor.

Yalova Belediyesi de bazı ihtiyaçlarını burada üretilen bu kağıtlardan karşılamaya başladı. Kendi kartvizitini bile buradaki kağıttan yaptırtan Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, "Osmanlı döneminde ilk kağıt müzesi Yalova'da İbrahim Müteferrika tarafından üretildi. Biz de belediyemize ait Türkiye'nin ilk kurumsal anlamda işletilen de ilk kağıt müzesini Yalova'da hayata geçirdik. 'Sıfır Atık Projesi' çerçevesinde burada kendi organik kağıdımızı üretmeye başladık. Belediye olarak kartvizitlerimizi, takvimlerimizi ve bloknot gibi günlük kullanımdaki bir çok ürünü burada imal edilen kağıtlardan karşılıyoruz" dedi. - YALOVA