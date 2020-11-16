Yalova Belediyesi Kovid-19 tedbirleri kapsamında ücretsiz servisleri durdurdu - Son Dakika

Yalova Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yeri ve mezarlıklara ücretsiz ulaşım sağlayan servislerini geçici bir süre durdurduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların kolay ulaşım sağlayabilmeleri için pazar yeri ve mezarlıklara uyguladığı ücretsiz servislerin, Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici süre ile durdurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda salı günleri Adnan Menderes Mahallesi Kapalı Pazaryeri ve Cuma günleri Şehir ile Paşakent Mezarlığı'na ücretsiz olarak vatandaşları taşıyan belediye otobüsleri, geçici süre ile taşıma işlemlerini gerçekleştiremeyecek." denildi.