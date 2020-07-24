Yalova Belediyesi, mezarlık servislerini tekrar hizmete aldı - Son Dakika

Yalova Belediyesi, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durdurduğu ücretsiz mezarlık servislerini, yeni dönemle birlikte tekrar başlattı.

Yalova Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların kabir ziyaretlerini gerçekleştirmesi için hizmet veren ücretsiz servislerin Kovid-19 tedbirleri kapsamında kaldırıldığı hatırlatıldı.

Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un talimatıyla servislerin yeniden hizmete girdiğine yer verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pandemi dolayısıyla kaldırılan servisler, 3 noktadan yeniden hizmet verecek. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un talimatıyla yeniden başlayan Şehir Mezarlığı ve Paşakent Mezarlığı servisleri 3 noktadan kalkacak. Her Cuma saat 09.15'te Şehir Mezarlığı ve Paşakent Mezarlığına kaldırılacak ücretsiz servisler, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, Adnan Menderes Mahallesi TOKİ Konutları ve Gaziosmanpaşa Mahallesi'nden hareket edecek."