Yalova Belediyesi'nde 20 milyon 739 bin lira usulsüz ödeme yapılmış - Son Dakika

Yalova Belediyesi'nde 20 milyon 739 bin lira usulsüz ödeme yapılmış

Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan 150 sayfalık iddianame Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan 150 sayfalık iddianame Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 18'i tutuklu 34 sanığın bulunduğu soruşturmanın iddianamesinde 2014-2020 yılları arasında 555 işlemde toplam 20 milyon 739 bin 664 TL usulsüz ödeme yapıldığı bildirildi. Vefa Salman'a, zimmet suçlamasıyla 5 yıldan 12 yıla kadar hapis isteniyor.

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Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında 34 sanık Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Vefa Salman, iddianamede bir numaralı sanık. Vefa Salman davada "zimmet" suçlaması ile yargılanacak.


Mülkiye müfettişleri tarafından hazırlanan 26 Şubat 2020 tarihli raporda Salman hakkında ihaleye fesat karıştırma ve zimmet suçundan dolayı suç duyurusunda bulunduğu da iddianamede yer aldı. Şüpheli Vefa Salman hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçundan dolayı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasının da devam ettiği kaydedildi.


"Salman'ın haberi vardı"


İddianamede, belediyede yaşanan yolsuzlukla ilgili bazı sanıkların whatsapp görüşmeleri dikkate alındığında şüpheli Vefa Salman'ın yapılan usulsüz ödeme işlemlerinden haberi olduğu bildirildi. Belediye başkanının yapılan ödemelerden haberinin olmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu kaydedildi.


Zincirleme zimmet suçu


Öte yandan, iddianamede eski belediye başkan yardımcısı Halit Güleç ile ilgili de "Resmi belgede sahtecilik, irtikap ve zimmet" suçlaması yer aldı. İddianamede 555 işlemle toplam 20 milyon 739 bin 664 lira usulsüz ödeme yapıldığı, yapılan ödemelerin tamamının ilgili şüpheliler tarafından bankadan çekilerek B.B.'ye verildiği, B.B.'nin söz konusu paradan tespit edilemeyen bir kısmını kendine aldığı, geri kalan parayı bir iş yerine bıraktığı kaydedildi. Muhasebe çalışanı R.E.'nin ise bu firmadan paraları alıp Halit Güleç'e götürmesini sağladığı ileri sürüldü. Yapılanların zincirleme zimmet suçu olduğu iddia edildi. - YALOVA

Yalova Belediyesi, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 17:24 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yalova Belediyesi'nde 20 milyon 739 bin lira usulsüz ödeme yapılmış - Son Dakika
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Son Dakika

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