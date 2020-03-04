Yalova Belediyesi'nde başkanlık seçimi yapılacak (2) - Son Dakika

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Yalova Belediyesi'nde başkanlık seçimi yapılacak (2)
6 saat önce
ÖZHASEKİ, BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI BELİRLEMEK İÇİN YALOVA'YA GELİYORAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Yalova Belediye Belediye Başkanı Vefa Salman'nın yerine, 6 Mart'ta belediye meclisinde yapılacak...
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:03 Kaynak: DHA
ÖZHASEKİ, BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI BELİRLEMEK İÇİN YALOVA'YA GELİYOR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Yalova Belediye Belediye Başkanı Vefa Salman'nın yerine, 6 Mart'ta belediye meclisinde yapılacak başkanlık seçiminde, AK Parti'nin adayının kim olacağını belirlemek üzere, yarın Yalova'ya gelerek bir takım temaslarda bulunacak.
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