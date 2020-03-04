Yalova Belediyesi'nde başkanlık seçimi yapılacak (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova Belediyesi'nde başkanlık seçimi yapılacak (2) - Son Dakika

Yalova Belediyesi'nde başkanlık seçimi yapılacak (2)

6 saat önce

ÖZHASEKİ, BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI BELİRLEMEK İÇİN YALOVA'YA GELİYORAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Yalova Belediye Belediye Başkanı Vefa Salman'nın yerine, 6 Mart'ta belediye meclisinde yapılacak...

Yalova Belediyesi'nde başkanlık seçimi yapılacak (2), System.String[]

ÖZHASEKİ, BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI BELİRLEMEK İÇİN YALOVA'YA GELİYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Yalova Belediye Belediye Başkanı Vefa Salman'nın yerine, 6 Mart'ta belediye meclisinde yapılacak başkanlık seçiminde, AK Parti'nin adayının kim olacağını belirlemek üzere, yarın Yalova'ya gelerek bir takım temaslarda bulunacak.

BURSA,


Mehmet Özhaseki, Vefa Salman, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:03 Kaynak: DHA
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