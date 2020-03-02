Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarında 5 yeni gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarında 5 yeni gözaltı - Son Dakika

Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarında 5 yeni gözaltı

6 saat önce

Yalova Belediyesi'nde meydana gelen zimmete para geçirme ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 kişi daha gözaltına alındı.

Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarında 5 yeni gözaltı, System.String[]

Yalova Belediyesi'nde meydana gelen zimmete para geçirme ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 kişi daha gözaltına alındı.


Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yalova Belediyesi'nde meydana gelen zimmete para geçirmek ve yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni gözaltılar gerçekleşti. KOM ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlarla A.R.A, T.K, A.D, T.D ve T.T adlı şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar Yalova Emniyet Müdürlüğünde sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilecek. - YALOVA

Yalova Belediyesi, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle İran sınırının kapanmasıyla kivi fiyatlarının yükselmesi bekleniyor
Karakolun önüne intihar notu bırakan 12 yaşındaki çocuk sahilde bulundu Otel odasına giren temizlik personeli, müşteriyi asılı halde buldu Yunanistan sınırında biber gazına maruz kalan Suriyeli küçük kız, sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika Haberleri
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 20:15:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarında 5 yeni gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]