Yalova Belediyesi'ndeki 'yolsuzluk' soruşturmasında başkan yardımcısı adliyede (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova Belediyesi'ndeki 'yolsuzluk' soruşturmasında başkan yardımcısı adliyede (2) - Son Dakika

Yalova Belediyesi'ndeki 'yolsuzluk' soruşturmasında başkan yardımcısı adliyede (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIYalova Belediyesi'nde zimmet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Yalova Belediyesi'ndeki 'yolsuzluk' soruşturmasında başkan yardımcısı adliyede (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Yalova Belediyesi'nde zimmet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı. Güleç'in şoförü B.E. ile sekreteri B.T.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Cem Mete OKUR/YALOVA,


Yalova Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:35 Kaynak: DHA
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Son Dakika

Son Dakika: Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı
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