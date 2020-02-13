Yalova Belediyesi'ndeki 'yolsuzluk' soruşturmasında başkan yardımcısı adliyede (2) - Son Dakika

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Yalova Belediyesi'ndeki 'yolsuzluk' soruşturmasında başkan yardımcısı adliyede (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIYalova Belediyesi'nde zimmet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:35 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Yalova Belediyesi'nde zimmet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı. Güleç'in şoförü B.E. ile sekreteri B.T.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Cem Mete OKUR/YALOVA,
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