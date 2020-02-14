Son Dakika › 3. Sayfa › Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında 3 kişi daha adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında 3 kişi daha adliyeye sevk edildi
6 saat önce
Yalova Belediyesinde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 3 kişi daha adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:30 Kaynak: İHA
Yalova Belediyesinde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 3 kişi daha adliyeye sevk edildi.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Halit Güleç'in sekreteri Bahar T, şoförü B.E. ve bir şirketin muhasebecisi O.G, Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. Toplam 4 tutuklunun bulunduğu soruşturma kapsamında 32 ihale dosyasında usulsüzlükler tespit edilmişti. Mali İşler Müdürlüğü çalışanı Reşat E'nin zimmetine yüklü miktarda para geçirip il dışına çıkmasından sonra gözaltında bulunan son 3 kişi de adliyeye sevk edildi. - YALOVA
Son Dakika Sinem Umaş, polise hakaret suçundan yargılandığı davada para cezası aldı MİT'e yönelik kumpas girişiminde dikkat çeken detay! Erdoğan'ın ameliyat gününe dek getirmişler Cumhurbaşkanlığı'ndan Burhan Kuzu sorusuna yanıt: Peşin hükümlü olmamak gerekir Son dakika: İstanbul Başsavcılığı Burhan Kuzu hakkında inceleme başlattı