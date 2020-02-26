Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında 3 gözaltı - Son Dakika

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Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında 3 gözaltı
6 saat önce
Yalova Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:00 Kaynak: İHA
Yalova Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı. Edilen bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan Resmi Belgede Sahtecilik, Zimmet, Nitelikli Dolandırıcılık ve Görevi Kötüye Kullanma suçları kapsamında T.T., H.Ç. ve E.G. isimli kişiler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 25.02.2020 günü yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı.
(İHA)
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