Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında 3 gözaltı - Son Dakika

Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında 3 gözaltı

6 saat önce

Yalova Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı.

Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında 3 gözaltı, System.String[]

Yalova Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı. Edilen bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan Resmi Belgede Sahtecilik, Zimmet, Nitelikli Dolandırıcılık ve Görevi Kötüye Kullanma suçları kapsamında T.T., H.Ç. ve E.G. isimli kişiler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 25.02.2020 günü yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:00 Kaynak: İHA
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