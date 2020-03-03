Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında 5 kişi adliyede - Son Dakika

Yalova BelediyesiDnde yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına bulunan 10 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi.



Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü'nce yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan K.B, E.Ö, B.B, S.Ç ve C.D Yalova Adliyesi'ne getirildi. Belediyeden usulsüz olarak 4 milyon lira ödeme aldığı iddia edilen şüphelilerin haricinde gözaltında bulunan 5 kişinin daha Yalova Emniyeti'ndeki sorgusu sürüyor. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman görevinden uzaklaştırılmıştı. Soruşturmada Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında olduğu 9 kişi ise tutuklu bulunuyor. - YALOVA