Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında 5 kişi adliyede - Son Dakika

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Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında 5 kişi adliyede
6 saat önce
Yalova BelediyesiDnde yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına bulunan 10 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:11 Kaynak: İHA
Yalova BelediyesiDnde yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına bulunan 10 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü'nce yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan K.B, E.Ö, B.B, S.Ç ve C.D Yalova Adliyesi'ne getirildi. Belediyeden usulsüz olarak 4 milyon lira ödeme aldığı iddia edilen şüphelilerin haricinde gözaltında bulunan 5 kişinin daha Yalova Emniyeti'ndeki sorgusu sürüyor. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman görevinden uzaklaştırılmıştı. Soruşturmada Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında olduğu 9 kişi ise tutuklu bulunuyor. - YALOVA
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