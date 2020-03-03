Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında 5 kişi adliyede - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında 5 kişi adliyede - Son Dakika

Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında 5 kişi adliyede

6 saat önce

Yalova BelediyesiDnde yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına bulunan 10 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi.

Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında 5 kişi adliyede, System.String[]

Yalova BelediyesiDnde yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına bulunan 10 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi.


Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü'nce yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan K.B, E.Ö, B.B, S.Ç ve C.D Yalova Adliyesi'ne getirildi. Belediyeden usulsüz olarak 4 milyon lira ödeme aldığı iddia edilen şüphelilerin haricinde gözaltında bulunan 5 kişinin daha Yalova Emniyeti'ndeki sorgusu sürüyor. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman görevinden uzaklaştırılmıştı. Soruşturmada Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında olduğu 9 kişi ise tutuklu bulunuyor. - YALOVA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türk sevgilisinin darp ettiği Sırp model yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı: Yatakta ölmeyi bekliyordum
Türk muhabir canlı yayındayken Esed güçleri bombardımana başladı Yunan polisi, göçmenlerin arasına karışıp kaçmaya çalışan Konyalıyı dövüp geri yolladı 'Twerk'lü sünnet düğününde karar çıktı: 1 dansçıya 10 ay hapis, diğer sanıklara beraat

Son Dakika Haberleri
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak
17:09 DÜNYA MUTFAĞINA NE KADAR HAKİMSİN?
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 17:38:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında 5 kişi adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]