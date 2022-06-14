Yalova Belediyesi'ndeki "zimmet" davasında tutuklu sanık kalmadı - Son Dakika
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Yalova Belediyesi'ndeki "zimmet" davasında tutuklu sanık kalmadı

14.06.2022 14:29
Yalova Belediyesi'ndeki "zimmet" davasında tutuklu sanık kalmadı

Yalova Belediyesi'ndeki zimmet davasında tutuklu sanık Reşat E.'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Yalova Belediyesi'ndeki zimmet davasında tutuklu sanık Reşat E.'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yolsuzluk soruşturması çerçevesinde Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın da aralarında bulunduğu 34 sanıklı davanın 8. celsesi Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Davaya Vefa Salman katılmadı. Duruşmada tutuklu sanık Reşat E., tutuksuz yargılanan dönemin Başkan Yardımcısı Halit Güleç ve diğer sanıklar yerini aldı. Duruşmada dinlenen Reşat E., kendisinin ödeme emri verme gibi bir yetkisinin bulunmadığını söyledi. Elgin, 2014 yılından beri tüm ödemeleri Halit Güleç belirdiğini belirterek, "29 aydır tutukluyum. Küçük bir kızım ve 79 yaşında hasta bir annem var. Kızımın bu süreçte psikolojisi bozuldu. Annemin de sağlık durumu daha da kötüleşti. Ben de mental olarak artık hiç iyi değilim. Kaçma şüphesi gerekçe gösterilerek tutukluluk halim devam ettiriliyor. Oysa ben ilk andan beri hiç kaçmadım. Bundan sonra da bir yere kaçacak değilim. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Reşat E.'nin avukatı da 2 yıl 4 aydır tutuklu olan sanığın tahliyesini istedi.

Reşat E.'nin savunması sonrasında davaya ara veren mahkeme heyeti daha sonra kararını açıkladı. Mahkeme davanın tek tutuklu sanığı olan Reşat E.'nin adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına hükmetti.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. - YALOVA

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Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Yalova Belediyesi, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' davasında tutuklu sanık kalmadı - Son Dakika

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