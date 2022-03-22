Yalova Belediyesi'ndeki "zimmet" davasında yeni bilir kişi raporu bekleniyor - Son Dakika
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Yalova Belediyesi'ndeki "zimmet" davasında yeni bilir kişi raporu bekleniyor

22.03.2022 13:17
Yalova Belediyesi'ndeki "zimmet" davasında yeni bilir kişi raporu bekleniyor

Yalova Belediyesi'ndeki zimmet davasında yeni bilirkişi raporunun beklenmesine ve sanık Reşat E'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Yalova Belediyesi'ndeki zimmet davasında yeni bilirkişi raporunun beklenmesine ve sanık Reşat E'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yolsuzluk soruşturması kapsamında Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın da bulunduğu 34 sanıklı davanın son duruşması Yalova 2 .Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Davaya tutuklu sanık Reşat E, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katıldı. "Zimmet", "Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" suçlarından tutuksuz yargılanan sanıklar Salman ve dönemin Başkan Yardımcısı Halit Güleç de duruşma salonundaki yerini aldı. Davadaki bazı tutuksuz sanıklar da hazır bulunurken duruşmayı CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da takip etti.

"Parayı Salman ve Güleç ödesin"

Mahkeme heyeti Yalova Belediyesi'ndeki 268 bin liralık usulsüz ödemelerle ilgili dava dosyanın birleştirilmesi nedeniyle sanık O.S'yi dinledi. Söz konusu paranın 70 bin TL'sini aldığı bildirilen O.S, müteahhit Bekir B.'nin isteği üzerine parayı aldığını söyledi. O.S, suçlamaları reddetti.

Tahliyesini isteyen tutuklu sanık Reşat E. ise Vefa Salman ve Halit Güleç'in talimatları dışında hiçbir işlem yapmadığını dile getirerek suçsuz olduğunu söyledi. Eklenen dosyada oluşan zararı ödemek isteyip istemediği sorulan Reşat E., "Parayı Salman ve Güleç ödesin" dedi.

Salman ise suçlamaları kabul etmediğini, zimmet olayının 2014 yılı öncesi, kendilerinden önceki dönemlere kadar uzandığını ifade etti.

Mahkeme Reşat E'nin tutukluluk halinin devamına karar verirken bilirkişi ve eksik dosyaların tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Duruşma sonunda gazetecilere açıklamada bulunan Salman'ın avukatı Deniz Baykal, yeni bilir kişi raporunu beklediklerini dile getirdi. Baykal, Vefa Salman ve Halit Güleç'in suçun işlenmesinde bir kabahati bulunmadığının bir önceki bilir kişi raporunda belirtildiğini sözlerine ekledi.

Milletvekili Mahmut Tanal ise davanın bir an önce sonuçlandırılması gerektiğini dile getirdi. - YALOVA

Yalova Belediyesi'ndeki zimmet davasında yeni bilir kişi raporu bekleniyor
Yalova Belediyesi'ndeki zimmet davasında yeni bilir kişi raporu bekleniyor

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İçişleri Bakanlığı, Yalova Belediyesi, Vefa Salman, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' davasında yeni bilir kişi raporu bekleniyor - Son Dakika


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