Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 2 gözaltı daha - Son Dakika

YALOVA Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 17 kişi tutuklanmıştı.

? Yalova Belediyesi'nde muhasebe bölümünde çalışan ve yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan Reşat Elgin'in Denizli'de yakalanmasının ardından, soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında bulunduğu 20 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, sekreter Bahar Taşkömür, paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi, firma çalışanı Orhan Gedik ile 'resmi belgede sahtecilik', 'zimmet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarına karıştığı tespit edilen Taner Tan, Hakan Çelik, Emrah Gök, Engin Özcan, Beytullah Baltacı, Sinem Çakalaşma Deniz, Kartal Özgür Barutçu, Cem Dindar, Ahmet Ragıp Akay, Tuğrul Kaş ve Tuncay Doğan tutuklandı. Güleç'in şoförü B.E., muhasebe çalışanı S.Ö. ile özel firma çalışanları A.D. ve T.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GEÇİCİ OLARAK YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ

2 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Soruşturmayı sürdüren Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Belediye Başkanlığı'ndan usulsüz ödeme aldıkları tespit edilen A.G. ve C.Ö.'yü sabah saatlerinde yaptığı eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. 'Resmi belgede sahtecilik', 'zimmet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlamalarıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.