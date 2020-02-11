Son Dakika › Güncel › Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 3 şüpheli adliyede (3) - Son Dakika
Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 3 şüpheli adliyede (3)
6 saat önce
KAŞ VE ELGİN TUTUKLANDIYalova Belediyesi'nde yaşanan zimmet olayının ardından başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve muhasebe çalışanı Reşat Elgin tutuklandı, Saliha Öktengil ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:49 Kaynak: DHA
KAŞ VE ELGİN TUTUKLANDI
Yalova Belediyesi'nde yaşanan zimmet olayının ardından başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve muhasebe çalışanı Reşat Elgin tutuklandı, Saliha Öktengil ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cem Mete OKUR/YALOVA,
Son Dakika Marmaray'da kadından para çalan karganın sabıkasının kabarık olduğu öğrenildi Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan dünyaya İdlib çağrısı Sahte hesapla Tokat genelinde kar tatili ilan ettiler Son dakika: Gümüşhane-Trabzon karayolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü