Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 3 şüpheli adliyede (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 3 şüpheli adliyede (3) - Son Dakika

Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 3 şüpheli adliyede (3)

6 saat önce

KAŞ VE ELGİN TUTUKLANDIYalova Belediyesi'nde yaşanan zimmet olayının ardından başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve muhasebe çalışanı Reşat Elgin tutuklandı, Saliha Öktengil ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 3 şüpheli adliyede (3), System.String[]

KAŞ VE ELGİN TUTUKLANDI

Yalova Belediyesi'nde yaşanan zimmet olayının ardından başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve muhasebe çalışanı Reşat Elgin tutuklandı, Saliha Öktengil ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cem Mete OKUR/YALOVA,


Yalova Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:49 Kaynak: DHA
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