Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 3 şüpheli adliyede (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 3 şüpheli adliyede (2) - Son Dakika

Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 3 şüpheli adliyede (2)

6 saat önce

SEKRETER VE FİRMA ÇALIŞANI TUTUKLANDIYalova Belediyesi'nde 'zimmet' soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür ile olaya karıştığı tespit edilen firma çalışanı Orhan Gedik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 3 şüpheli adliyede (2), System.String[]

SEKRETER VE FİRMA ÇALIŞANI TUTUKLANDI

Yalova Belediyesi'nde 'zimmet' soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür ile olaya karıştığı tespit edilen firma çalışanı Orhan Gedik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Halit Güleç'in şoförü B.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLU SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Soruşturması kapsamında daha önce Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi tutuklanmış, muhasebe çalışanı S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sekreter Taşkömür ve firma çalışanı Gedik'in ardından tutuklu sayısı, 6'ya yükseldi.

Cem Mete OKUR/YALOVA,


Yalova Belediyesi, Sekreter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:24 Kaynak: DHA
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