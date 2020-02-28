Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı - Son Dakika

Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı

6 saat önce

YALOVA Belediyesi'nde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan 'zimmet' soruşturmasında gözaltına alınan Taner Tan, Hakan Çelik ve Emrah Gök tutuklandı.

Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı, System.String[]

YALOVA Belediyesi'nde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan 'zimmet' soruşturmasında gözaltına alınan Taner Tan, Hakan Çelik ve Emrah Gök tutuklandı. Böylelikle soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklanmış oldu.

Yalova Belediyesi'nde muhasebe bölümünde çalışan ve yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan Reşat Elgin'in Denizli'de yakalanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Güleç'in şoförü B.E. ile sekreteri Bahar Taşkömür ve para aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi, polis ekiplerince Yalova Belediyesi'nde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden hakkında zimmet iddiası bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, sekreter Bahar Taşkömür, paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi ve firma çalışanı Orhan Gedik çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, muhasebe çalışanı S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ise İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldı.

YOLSUZLUK OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA DAHA

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 'resmi belgede sahtecilik', 'zimmet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarına karıştığı tespit edilen Taner Tan, Hakan Çelik ve Emrah Gök'ü çarşamba günü gözaltına aldı. Yalova Belediyesi'nde başlatılan yolsuzluk operasyonu sürerken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:24 Kaynak: DHA
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