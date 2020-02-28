Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı (2) - Son Dakika

Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı (2)

6 saat önce

ZİMMET SORUŞTURMASI GENİŞLETİLİYOR: 5 GÖZALTIYalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yalova Belediyesi'nde başlatılan 'zimmet' soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışması sonucu E.Ö, B.B, S.D.Ç, C.D. ve K.Ö.B. gözaltına alındı.

Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı (2), System.String[]

ZİMMET SORUŞTURMASI GENİŞLETİLİYOR: 5 GÖZALTI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yalova Belediyesi'nde başlatılan 'zimmet' soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışması sonucu E.Ö, B.B, S.D.Ç, C.D. ve K.Ö.B. gözaltına alındı. Yalova Belediyesi'nden usulsüz olarak toplam 4 milyon 375 bin 753 lira ödeme aldığı tespit edilen 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Yalova Belediyesi, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:57 Kaynak: DHA
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