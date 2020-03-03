Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 5 şüpheli adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 5 şüpheli adliyede - Son Dakika

Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 5 şüpheli adliyede

6 saat önce

YALOVA Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturması kapsamında, cuma günü gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 5 şüpheli adliyede, System.String[]

YALOVA Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturması kapsamında, cuma günü gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Yalova Belediyesi'nde muhasebe bölümünde çalışan ve yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan Reşat Elgin'in Denizli'de yakalanmasının ardından, soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında bulunduğu 7 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, sekreter Bahar Taşkömür, paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi ve firma çalışanı Orhan Gedik tutuklandı. Güleç'in şoförü B.E. ile muhasebe çalışanı S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu gelişmenin ardından Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldı.

Soruşturma kapsamında 'resmi belgede sahtecilik', 'zimmet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarına karıştığı tespit edilen Taner Tan, Hakan Çelik ve Emrah Gök de geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp, tutuklandı.

5 KİŞİ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturmayı sürdüren Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Belediye Başkanlığı'ndan usulsüz ödeme aldıkları tespit edilen A.R.A., T.K., A.D., T.D. ve T.T.'yi de eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. 'Resmi belgede sahtecilik', 'zimmet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlamalarıyla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturması kapsamında, daha önce 9 kişi tutuklanmıştı.


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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:02 Kaynak: DHA
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