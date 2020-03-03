Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 5 şüpheli adliyede (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 5 şüpheli adliyede (2) - Son Dakika

Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 5 şüpheli adliyede (2)

6 saat önce

'ZİMMET' SORUŞTURMASINA 5 TUTUKLAMAYalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Engin Özcan, Beytullah Baltacı, Sinem Çakalaşma Deniz, Kartal Özgür Barutçu ve Cem Dindar, çıkarıldıkları mahkemece 'resmi belgede sahtecilik',...

Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 5 şüpheli adliyede (2), System.String[]

'ZİMMET' SORUŞTURMASINA 5 TUTUKLAMA

Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Engin Özcan, Beytullah Baltacı, Sinem Çakalaşma Deniz, Kartal Özgür Barutçu ve Cem Dindar, çıkarıldıkları mahkemece 'resmi belgede sahtecilik', 'zimmet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından tutuklandı.

TUTUKLU SAYISI 14'E YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında daha önce muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Belediye Başkan Yardımcısı  Halit Güleç, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, sekreter Bahar Taşkömür, müteahhit Bekir Bilgi, firma çalışanı Orhan Gedik ile belediyeye usulsüz ödeme yaptıkları tespit edilen Taner Tan, Hakan Çelik ve Emrah Gök tutuklanmış, Halit Güleç'in şoförü B.E. ile muhasebe çalışanı S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bugün tutuklanan 5 kişi ile birlikte, 'zimmet' soruşturmasında tutuklu sayısı 14'e yükseldi.


Yalova Belediyesi, Engin Özcan, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:32 Kaynak: DHA
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