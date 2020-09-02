Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında ilk duruşma başladı - Son Dakika

Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında ilk duruşma başladı

YALOVA Belediyesi'nde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen zimmet suçu ve resmi belgede sahtecilik soruşturmasında ilk dava görülmeye başlandı.

Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında ilk duruşma başladı, System.String[]
YALOVA Belediyesi'nde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen zimmet suçu ve resmi belgede sahtecilik soruşturmasında ilk dava görülmeye başlandı. 20 milyon 739 bin 664 lira 80 kuruşluk zimmet soruşturmasının ilk duruşmasında CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Seyit Torun'un yanı sıra çok sayıda CHP'li milletvekili ve belediye başkanı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Yalova Belediyesi'nde muhasebe personeli olarak çalışan Reşat Elgin'in yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip, ortadan kaybolduktan sonra Denizli'de yakalanmasının ardından başlayan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, Yalova eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in (48) de aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, başkan yardımcısı Halit Güleç, muhasebe personeli Reşat Elgin (43), Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş (56), müteahhit Bekir Bilgi (39), zimmet suçuna ortak olan Hakan Çelik (31), Taner Tan (29), Emrah Gök (27), Beytullah Baltacı (32), Sinem Deniz (34), Tuncay Doğan (43), Cüneyt Özçomak (38), Tuğrul Kaş (41), Abdulnasır Gölbaşı (51), Cem Dindar (32), Kartal Özgür Barutçu (40), Ahmet Ragip Akay (45), Bahar Taşkömür (39) ve Engin Özcan (30) olmak üzere 18 kişi tutuklandı. Ayrıca soruşturma başlatıldığında belediye başkanlığı görevine devam eden Vefa Salman, 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' suçlarından dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince, 27 Şubat'ta geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı. Yalova Cumhuriyet Savcısı Cesim Eren tarafından yürütülen soruşturmada ilk iddianame hazırlandı. Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen ve 150 sayfadan oluşan iddianamenin içerisinde tanık ve tutuklular hakkında ifadeler ile birlikte, kanıt sayılan delil ve belgeler yer aldı. Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan eski belediye başkanı Vefa Salman'ın, denetim görevini ihmal, irtikaba göz yumma ve zimmet suçlarından 3 aydan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

20 MİLYON LİRADAN FAZLA PARA ZİMMETE GEÇİRİLDİSayıştay Başkanlığı Mülkiye Müfettişleri, Yalova Belediyesi'nde sahte belgelerle usulsüz olarak zimmete geçirilen para miktarını belirlemek için 400'e yakın hesapta inceleme yaptı. Hareketlilik olan hesaplara para akışının, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, muhasebe personeli Saliha Öktemgil tarafından imzalandığı belirlendi. Ayrı hesaplarda yapılan inceleme sonucunda, zimmete geçirilen para miktarının 20 milyon 739 bin 664 lira 80 kuruş olduğu ortaya çıktı. Bu para içerisinde, 185 ayrı ödemeyle tutuklu olarak bulunan müteahhit Bekir Bilgi'ye 6 milyon 689 bin 957 lira 60 kuruş para aktarıldığı öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı, iddianamede şüphelilere aktarılan ödemeler karşılığında Yalova Belediyesi'ne herhangi bir iş yapılmadığını ve yetki belgesi alınmadığını da tespit etti.YAZIŞMALARA VE GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIMIŞTISavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eski belediye başkan yardımcısı Halit Güleç ile birlikte tutuklu bulunan 16 kişinin WhatsApp yazışmaları ortaya çıkmış, delil niteliğindeki kanıtlar da iddianame de yer almıştı. Temizlik işleri yapan özel bir firmanın sahibi F.Ö.'ye yaptığı işler karşılığında Güleç'in talimatıyla 75 bin TL ödeme yapıldığı belirlenmiş, o anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Vefa Salman ise kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmemişti.İLK DURUŞMA BAŞLADI20 milyon 739 bin 664 lira 80 kuruşluk zimmet soruşturmasının ilk duruşması görülmeye başlandı. 16'sı tutuklu 34 sanık Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, suçlamalarda adı geçen eski belediye başkanı Vefa Salman, tutuklu sanıkların avukatları ve yakınları katıldı. Öte yandan CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan, CHP Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel, CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanları da duruşmaya katıldı.CHP'DEN ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMADuruşma öncesi CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Seyit Torun, Yalova Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Usulsüzlüğü ortaya çıkaran Vefa Salman'a teşekkür edilmesi gerekirken, görevden alındığını söyleyen Erkek, "Yalova Belediyesi'nde, her kurumda olduğu gibi görevlerini suistimal eden, istismar eden, suç işleyenler olabilir. Bunlar yargı önünde hesabını verirler. Haklarında kesin bir hüküm kurulana kadar yargılama yapılır. Yalova Belediyesi'ndeki olayı, zimmeti ortaya çıkaran belediye başkanımız Vefa Salman'dır. 5 Şubat'ta bizzat Vefa Salman'ın talimatıyla Yalova Adliyesi'ne şikayette bulunuldu. Bir istismar tespit ettik ve gereği yapılsın dedik. O güne kadar defalarca mülkiye müfettişleri, Sayıştay denetçileri tarafından denetim yapılmış, bir şey bulamamıştır fakat belediye kendi içinde bir sorun görmüş ve bunu derhal yargıya taşımıştır. Bunun ardından 27 Şubat günü belediye başkanımıza teşekkür edilmesi gerekirken, görevden uzaklaştırıldı" dedi.'HAKSIZ ŞEKİLDE GÖREVDEN ALINDI'Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise "Elde hiçbir belge olmamasına rağmen, belediye başkanımızla ilgili suç teşkil edecek hiçbir şey olmamasına rağmen, maalesef olumsuz bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Belediye başkanımız süreci başından beri takip eden kişi. Olayı öğrenir öğrenmez hem emniyete hem adliyeye, hem de İçişleri Bakanlığı'na taleplerini ileterek burada gerçekleşen olayları ihbar eden kişi. Ama bugün maalesef haksız ve hukuksuz bir şekilde görevinden alınan da kendisi" ifadelerini kullandı.

- Yalova

Cumhuriyet Halk Partisi, Yalova Belediyesi, Vefa Salman, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 12:05 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında ilk duruşma başladı - Son Dakika

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