Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında ilk duruşma başladı (2) - Son Dakika

ZİMMET SORUŞTURMASIIN İLK DURUŞMASINDA 4 TUTUKLU SANIK SAVUNMA YAPTI

Yalova Belediyesi'nde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen zimmet suçu ve resmi belgede sahtecilik soruşturmasında ilk duruşma bugün görüldü. 20 milyon 739 bin 664 lira 80 kuruşluk zimmet soruşturmasının ilk duruşmasına, koronavirüs tedbirleri kapsamında tutuklu sanıklar SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan Yalova Belediye Eski Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali İşler Müdürlüğünde görevli Reşat Elgin, belediyedeki paraların aktarıldığı müteahhit Bekir Bilgi ve Halit Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür, resmi belgede sahtecilik ve zimmet suçlamasıyla haklarında açılan davada savunma yaptı. 4 tutuklu sanığın savunması 11 saat sürdü.

'USULSÜZLÜK OLDUĞUNU ANLAYINCA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK' Yalova Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Halit Güleç, mahkemede yaptığı savunmada, "2020 yılı şubat ayı başında muhasebe çalışanı Gülşah Hanım tarafından Reşat Elgin'in takip ettiği hesaplarda birtakım usulsüzlükler olduğunu söyledi. Ben de kendisine hiç zaman kaybetmeden araştırılması gerektiği yönünde talimat verdim. Mali hizmetler Reşat'la görüşerek, herhangi bir usulsüz ödeme yapılmadığını söylemiş. Bu vekaletnameleri dosyalara konduğu zaman usulsüz işlemlerin ortadan kalkacağını söylemiş ama biz yine de usulsüzlük lafı duyduğumuz için toplantı yaparak belediye içerisinden birini görevlendirdik. Hemen evraklara baktığında evraklarda usulsüzlük olabileceğini söylemesi üzerine belediye başkanımıza bilgi verdim. Başkanımız hemen gerekli yerlere suç duyurusunda bulundu. Reşat'ın da çarşamba günü öğlen sıralarında belediyeye gelmediğin gördük. Ailesi kayıp olduğuna dair başvuruda bulunmuş" dedi.'ÖDEMELERİN YAPILDIĞI KİŞİLERLE İLGİM YOKTUR'Belediyeyi teslim aldıklarında ödemelerde sıkıntı olduğunu öne süren Güleç, "Maaşlar dahi ödenmiyordu. Müteahhitler arasında sıkıntı vardı. Belediyenin kıt kaynaklarını verimli ödeme yapmak için kullandım. Belediyeden usulsüz para çeken 2 kişi hariç diğerlerini tanımıyorum. Hiç bir ilgim bilgim yoktur. Telefon görüşmem dahi yoktur. Tuğrul Taş, Ömer Yazıcıyı tanıyorum. Onun haricinde hiç birini tanımıyorum. Hiç biriyle telefonla dahi görüşmüşlüğüm yoktur" dedi.'SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM'Yalova Belediyesi'nin rutin olarak Sayıştay tarafından denetlendiğini söyleyen Güleç, "Ne Sayıştay tarafından ne de belediye denetim komisyonu üyeleri bu denli yapılan ödemeleri tespit edememişlerdir. Bu usulsüz işlemler 2012 ile 2020 yılları arasında yapıldığı için ben bunları fark edemedim. Bekir Bilgi ile benim aramda geçen whatsapp yazışmalarında yalvararak benden para isterken, ben de Bekir Bilgi'ye paramızın olmadığını söylememe rağmen 1 gün sonra Bekir Bilgi ye çok sayıda usulsüz ödeme yapıldığı kayıtlardadır. Gönderilen paraların benim talimatlarım dışında olduğu ortadadır. Yüksek miktardaki paraları alıyor ama bu hususu benimle hiç görüşmediğine göre benim bu ödemelerden haberim olmadığının kanıtıdır. İddianamedeki suçlamaları kabul etmiyorum. Ailemin talimatı gereği aylık 10 bin TL'ye yakın aldığım maaşı evime sokmadım. Uygunsuz talimat vermedim. 4-5 öğrenciye kendi imkanlarımla burs veriyorum. Aldığım maaşı eve götürmüyorum. Ben suçsuzum. Beraat edeceğime inanıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. 41 yıl sonra Yalova tarihinde iki defa üst üste seçilmemizin bir bedeli vardır. Bizi Yalovalılar bilir. Herkes bilir. Benim devletin 1 lirasına tenezzül etmediğimi Reşat da Bekir de bilir" diye konuştu.'KİME PARA GÖNDERİLECEĞİNİ HALİT GÜLEÇ BELİRLERDİ'Suçlamaları kabul etmeyen 2014 ve 2020 yılları arasında Yalova Belediyesi Mali İşler Müdürlüğü'nde görevli Reşat Elgin, savumasında şunları söyledi: "2001 yılında belediyede işe başladım. 2014 yılından itibaren muhasebede çalışmaya başladım. Son seçimlerden sonra da ödeme evrakları ile ilgili Halit Güleç'in altında çalışıyordum. Belediyenin kötü yönetiminden dolayı çok borcu vardı. Belediyenin banka hesapları ve mal varlıkları hacizlidir. Bir hesap hacizli değildi. Hangi firmaya ne kadar ödeneceğini Halit Güleç belirlerdi. Harcama görevlisiydim. Halit Güleç talimatları bana verirdi, ben de evrakların hazırlanması için diğer arkadaşlara söylerdim. Evraklar uygun görülmesi halinde Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş tarafından ıslak imzalanırdı. Şenay Hanım günde 10 kere hesapları kontrol ederdi. Ödeme dekontları günlük alınırdı. Günlük yapılmış ödemelerin dekontlarının eşleşmeleri yapılıp sisteme girilirdi. Yılda 2 kez Sayıştay denetime gelir. Bu evrakları Halit ve Şenay bilir. Benim tek başıma yapabileceğim bir şey yok. Benim tek yaptığım Halit Güleç'in talimatlarını yerine getirmektir. Benim başka bir yetkim de yoktur" dedi.'HALİT GÜLEÇ'TEN HABERSİZ BİR ŞEY YAPILMAZDI'Belediyenin hesabından Halit Güleç'in haberi olmadan 1 kuruş bile çıkamayacağını öne süren Elgin, "Ben işçi sıfatındayım. Halit Güleç belediyede çok güçlüydü. Halit Güleç buradaki insanları mağdur haline getirmiştir. Talimatları genelde bana verirdi. Ama bazen sekreteri Bahar aracılığıyla Şenay Hanıma da talimat verirdi. Belediyede Halit Güleç harici kimse bir şey yapamaz. Halit güleç şuna ödeme yapıcaz, evrak hazırla derdi. Ben hazırlardım, Şenay Hanım onaylardı. Evrak çıktısı alınır. Böyle ödeme alınırdı. Ödeme evrakı çıkarırken karşı tarafın alacaklı olup olmadığını bilemezdim. Bu kayıtları ben göremezdim. Şenay Hanım kime ödeme yapılacağını görebilirdi ama ben göremezdim. Ben kağıtları hazırlar götürürdüm, Şenay ve Halit Güleç'in kontrolünden geçerdi. Onlar ıslak imzaladıktan sonra belge değiştirilemezdi" dedi.'FARKLI İSİMLERE ÖDEME YAPILIYORDU'Belediyedeki usulsüz ihaleler hakkında konuşan Elgin, "Halit Güleç kime ne ihale vereceğini ayarlardı. İhaleler yüksek kazançlı verildiği için para dönüşü de olurdu. Halit Güleç, 'Hep aynı insanlara ödeme yapmayalım anlaşılmasın' dedi. Bekir Bilgi'den farklı isimler alıp onlara ödeme yapardık. Bahar Taşkömür üzerinden firmaları arayıp ödemeyi başka isme yapalım mı diye sorardık. Belediyenin borcu olduğu için tek kişiye ödeme yaparsak diğerleri huysuzlanır deyip, başka isimlere ödeme yapılıyordu. Halit Güleç'ten herkes korkardı. Yalova'daki bir sürü firma bu işin içinde ama korkudan konuşamıyorlar. Firmalara ihale verip, fazla parayı Halit Güleç alırdı" diye konuştu.'ÖDEMELERİN USULSÜZ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'Bekir Bilgi'nin de mağdur olduğunu iddia eden Elgin, "Kötü niyetli birisi değil. Belediyedekilerin Bekir'i kandırdıklarını düşünüyorum. Halit Güleç ile iyi ilişkisinden dolayı Bekir'in ihaleleri aldığını düşünüyorum. Ödemelerin usulsüz olduğunu bilmiyordum. Çünkü evraklar defalarca kez Sayıştay denetimine girdi. Bu yüzden usulsüz olup olamadığını bilemem. Yalova'da bazı yerel basın kuruluşları kötü haberler yapmasın diye gereğinden fazla paralar ödendi. Halit Güleç, alınan paraların yerel basına ve Yalovaspor 'a aktarıldığı söylerdi bana. Bahar Taşkömür getirdiğim paraların akıbetini bilir. Her şeyden haberi vardı" dedi.'KUMARDA KAZANDIĞIM HARAM OLDUĞU İÇİN HARCAMAZDIM'Kendisinin usulsüz bir para almadığını söyleyen Elgin, "Ben 1 kuruş bile para almadım. Şans oyunları oynuyordum. Yılda bir kez Kıbrıs 'a gidip kumar oynardım. Kazandığım parayı haram diye yemezdim. Eve sokmazdım. O paralarda yine kumar oynardım. Kıbrıs'ta yaklaşık 400 bin TL civarında kazandım. Sürekli bu parayla oynar, çeker, geri yatırırdım. Parayı 1,5 milyon TL'ye kadar çıkarır, gerisini çekerdim. Yasadışı bahis hesaplarından kumar oynadığım için bu sitelere farklı hesaplardan para gönderirdim. Kumardan kazandığım paralarla bitcoin aldım ama çok beceremedim. Kumar oynadım ama hepsi kendi paramla. Kumarda şansım güzel gitti. Az parayla girdim ama sonra çok kazandım. O yüzden toplamda 1 milyon TL'yi bahse yatırdığım gözüküyor. Para kazanıyordum ama haram para olduğu için kullanmadım. Bu yüzden işi bırakmadım. İşten kazandığım helal paraydı. Yasa dışı bahisten kazandığım paraları adını bilmediğim kuryeler bana getirirdi" diye konuştu.'BEKİR BORÇLARINDAN DOLAYI USULSÜZLÜĞE BULAŞMIŞ OLABİLİR'Halit Güleç'in talimatlarını uyguladığını vurgulayan Elgin, "Benim belediyeden para çıkarma yetkim yok. Bekir kendi alacağı paraları alıyor iş karşılığı. Bekir'in borçları vardı. Borçlarından dolayı bu usulsüzlüğe bulaşmış olabilir. Bekir bazen ödenen paralardan yüzde 50, bazen de daha az alırdı. Geri kalan parayı belediyeye yakın bir otobüs firması yazıhanesine Bekir Bilgi para bırakırdı, ben de paraları oradan alırdım. Ödeme evraklarını düzenlerken kimin ne alacağını bilmezdim. Kim alacaklı kim değil, kime gerçekten kime usulsüz bilmezdim. Ben sadece bana söylenen evrakları hazırlardım" dedi.'BEKİR'İN HAKEDİŞİNİ ALDIKTAN SONRA KALAN PARAYI GÜLEÇ'E GÖTÜRÜRDÜM'Bekir Bilgi'yi telefonuna 'Gürkan11' adıyla kaydettiğini belirten Elgin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şaka olsun diye kaydetmiştim öyle. Bekir Bilgi'den talimat doğrultusunda ödeme yapmak için yeni isimler isterdim. WhatsApp konuşmaları bundan ibaret. Bu farklı isimlere para yatırmayı da Halit Güleç isterdi. Bekir Bilgi içinden biraz para alır, gerisini ben Halit'e götürürdüm. Paraya bakmazdım bile, saymazdım. Parayı ya Halit'in şoförüne ya da sekreterine verirdim. Tanıkların hepsini tanımıyorum. Bekir Bilgi ve yanındaki birkaç kişiyi daha tanıyorum. Sadece Bekir Bilgi ile irtibat kurardım. Halit Güleç belediyenin hesabında günlük toplanan paraları anında kullanırdı. Hesaplar hacizli olduğu için paralar el konulmasın diye paraları hemen hesaplara aktarırdı. Belediyede ödemeler borçuların sırasına göre değil, Halit'in dediğine göre yapılırdı. Tutukluluk sürem göz önünde bulundurularak, beraatimi talep ediyorum."'REŞAT'A İNANARAK HATA YAPTIM'Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen paraların aktarıldığı müteahhit Bekir Bilgi, "Bu işleri başımıza Reşat açtı, farklı kişilerin parasını farklı kişilere aktardı. Belediyeden ihale alıyorum. Reşat'a inanarak hata yaptım. Reşat'ın zorlamasıyla farklı isimler adına yatan paralardan hakkım haricindeki hiçbir şeyi almadım. Kişileri mağdur ettiğim için özür diliyorum. Belediye çalışanları Reşat'ın nasıl güvenilir imaj verdiğini bilir. Vefa Salman ile çok sık görüşmüşlüğüm yoktur. 2019 Mayıs ayından sonra Halit Güleç ile hiç konuşmadım. Halit Güleç ile olan mesajlarım 2019 yılı Mayıs ayına aittir. O tarihten itibaren Halit'le hiç irtibat kurmadım" dedi.'HAKKIM OLMAYAN PARAYA EL SÜRMEDİM'Belediyeye iş yapıp karşılığında alması gereken parada karmaşa yaratan kişinin Reşat Elgin olduğunu belirten Bilgi, "Benim usulüne uygun alabileceğim parayı ben neden usulsüz alayım. Bu karmaşayı yaratan Reşat'tır. Ben kendi çektiğim ve arkadaşlarıma yatırılan paradan hakkım olanı aldıktan sonra geri kalan parayı Reşat'a geri veriyordum. Hakkım olmayan paraya el sürmüyordum. Reşat'a teslim ediyordum" diye konuştu.'KİRAMI ÖDEYEMEYECEK HALE GELDİM'Reşat Elgin'in tahsilat yaptıkları sırada kendisini yanılttığını söyleyen Bekir Bilgi şunları söyledi;"Kiramı, kredi kartımı ödeyemeyecek hala geldim. Yaptığım işlerde de kar oranım çok azdı. Ödemeleri belediyeden tahsil etmenin zorluğunu kimse tahmin edemez. 30 bin TL için Halit Güleç'e yalvardığım telefon kayıtlarında mevcuttur. Reşat bana, icra dosyalarına ve avukatlarına ona verdiğim parayı yatırdığını söylüyordu. Reşat'ın banka işlemlerinden paraları kime yatırdığını görebilirsiniz. Benim aldığım hak ediş paraları tarih tarih bellidir. Bana yapılan ödemeleri hem not defterime hem de bilgisayarıma kaydettim. Belediyede alacağım var, para çıkarıldığı zaman Reşat bana avukatlık işlemlerine aktarıldığını, bunu da belediye hesaplarına bloke gelmemesi için yaptığını söylüyordu. Benim daha alacağım vardı ama resmi olarak alacağım gözükmüyor. 7 yılda belediyeye 23 milyon 515 bin TL fatura kesmişim. 400 bin TL alacağım kalmıştı. Alacağım olmasına rağmen bu paraları iade etmemin sebebi Reşat'ın beni kandırmasıdır."'HALİT GÜLEÇ HER AKŞAM SALMAN'A AÇIKLAMA YAPARDI'Her gün mali konularda Halit Güleç'in Vefa Salman'a bilgi verdiğini belirten Bilgi, "Halit Güleç her akşam ajandasını alıp Vefa Salman'ın odasına gider, günlük açıklama yapardı. Bence burada bu para konularını anlatıyordu ama bu sadece tahmin, bunu kanıtlayamam. Bana soracak olursanız, benden geri alınan paraların yüzde 70'i Reşatta yüzde 30'u ise Halit Güleç'te ya da belediyenin kirli işlerine harcanıyordu" dedi.'VERİLEN EMİRLERİ YERİNE GETİRDİM'Yalova Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in sekreteri olan tutuklu sanık Bahar Taşkömür, mahkemede yaptığı savunmada, "Suçlamaları kabul etmiyorum. 2008 yılında belediyeye zabıta memuru olarak göreve başladım. Daha sonra başkan yardımcılığı sekreterliğine geçtim. Ben Halit Güleç'in toplantıları düzenler, notlarını tutar, telefonlarını bağlar, istediği evrakları düzenlerdim. İşim gereği verilen emirleri yerine getirirdim. Verilen görev ve emirlerin usulsüz olduğundan haberim olsaydı, hiçbir şey yapmazdım. Devletime ihanet etmedim. Halit Güleç'in talimatlarını yerine getirdim. Ödemelerin nasıl, ne zaman, kime yapıldığını sorgulamak benim görevim değildir. Üstümün bana verdiği görevi sorgulamam saygısızlık olurdu" dedi.'ZARFIN İÇİNDE NE OLDUĞUNA BAKMADIM'Reşat Elgin'den elden para almadığı iddia eden Taşkömür, "Bana zarf verildiğinde o zarfı Halit Güleç'e verirdim ama içinde ne var ne yok diye bakmazdım. Zarfı doğruca Halit Güleç'e veriyordum. Zarfın içinde para olup olmadığını bilmiyordum. Herhangi birinin usulsüzlük yapacağını düşünmedim. Bu yüzden sorgulamadım. Halit Güleç, bana 'çantamdan para al şuna ver' dediğinde, ben parayı verirdim. Yardım maksatlı ödemeler yapardı. İş insanı olduğu için reklam ödemeleri falan olurdu. Halit Güleç'in çantasındaki paraları dediği kişilere verirdim. Halit Güleç'e, 'Neden çantanızda para var ve biz bazı kişilere neden para veriyoruz?' diye soramazdım. Ödenen paraların hesabını tutmadım. Halit Güleç'in maddi durumunun iyi olduğunu ve bu çantasındaki paraların da oradan geldiğini düşünüyordum. Çantadaki paraları hiç saymadım" diye konuştu.'HALİT GÜLEÇ ÖDEMELERİ KAĞIDA YAZDIĞI NOTLARLA İLETİRDİ'Hali Güleç'in yanına sürekli ödemelerle ilgili kişilerin geldiğini belirten Taşkömür, "Halit Güleç, gün içinde ödeme isteyenleri not alırdı. Bu notları Reşat Elgin'e verirdi. Reşat da kağıtta yazılı olan ödemeleri yapardı ve gün sonunda yaptığı ödemeler hakkında Güleç'e bilgi verirdi. Üzerinde Halit Güleç yazılı kağıtlara not alırdı. Reşat Elgin'in olmadığı günler ise Şenay Hanım'a iletirdi. Ancak notları genelde Reşat'a gönderirdi. Halit Güleç'in işleri çok yoğundu ama ödemeleri sürekli takip ederdi. Reşat, Halit yokken ödeme listesini bana verirdi" dedi.'USULSÜZ PARA ALSAYDIM KREDİ ÇEKER MİYDİM'Bekir Bilgi'yi Halit Güleç'in yanına geldiği zamanlardan tanıdığını belirten Taşkömür, "Bekir Bilgi'yi eskiden sık görürdüm ama son 1,5 yıldır Bekir Bilgi ile Halit Güleç'in görüştüğünü görmedim. Dosyadaki belediye personeli hariç ismi olan kişileri tanımıyorum. Belediyeden 6 bin 500 TL maaş alıyordum, ek bir ödeme almıyordum. Suçlamaları asla kabul etmiyorum. 3,5 yaşında kızım var. Geçmiş zamanda 2 kredi çektim. Zimmete bulaşsaydım kredi çeker miydim? Bilerek ya da isteyerek, doğrudan veya dolaylı yoldan usulsüzlüğe yardım etmedim. Halit Güleç'in sekreteri olduğum için sadece onunla iletişim halindeydim" diye konuştu.DURUŞMA YARIN DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti, tutuklu ve tutuksuz diğer sanıkların ifadesinin alınması için duruşmayı, yarın sabah saat 09: 00'da tekrar görülmeye başlanmak üzere erteledi.

Muammer İRTEM-Halil ÖZÇOBAN-Semih ŞAHİN/BURSA,