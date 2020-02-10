Yalova Belediyesi'ndeki 'Zimmetine para geçirme' olayıyla ilgili 4 kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova Belediyesi'ndeki 'Zimmetine para geçirme' olayıyla ilgili 4 kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika

Yalova Belediyesi'ndeki 'Zimmetine para geçirme' olayıyla ilgili 4 kişi daha gözaltına alındı

13 dakika önce

YALOVA Belediyesi'nde muhasebe bölümünde çalışan ve yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan R.E.'nin Denizli'de yakalanmasının ardından sürdürülen soruşturma kapsamında, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı H.G. ile birlikte 4 kişi daha gözaltına alındı.

Yalova Belediyesi'ndeki 'Zimmetine para geçirme' olayıyla ilgili 4 kişi daha gözaltına alındı, System.String[]
YALOVA Belediyesi'nde muhasebe bölümünde çalışan ve yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan R.E.'nin Denizli'de yakalanmasının ardından sürdürülen soruşturma kapsamında, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı H.G. ile birlikte 4 kişi daha gözaltına alındı.

Yalova Belediyesi'nin muhasebe biriminde çalışan, evli ve 2 çocuk babası R.E., iddiaya göre belediyenin kasasından yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip, kaçtı. Belediyenin banka hesaplarını inceleyen yetkililer, R.E.'nin paravan bir şirkete belli aralıklarla para aktardığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, olayla ilgili emniyet ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda Denizli'de bir otele yerleşme hazırlığında olan R.E., yakalanıp, gözaltına alındı. R.E., Denizli'den Yalova'ya getirildi.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI GÖZALTINA ALINDI

Savcılık talimatıyla belediyenin muhasebe birimindeki evraklar incelemeye alındı. Yapılan incelemeler neticesinde R.E.'nin zimmetine para geçirme olayı ile ilişkisi olduğu iddia edilen Yalova Belediye Başkan Yardımcısı H.G., H.G.'nin şoförü B.E. ile H.G.'nin sekreteri B.T. ve para aktarıldığı iddia edilen paravan şirket sahibi müteahhit B.B., polis ekipleri tarafından Yalova Belediyesi'nde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.


- Yalova
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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:19 Kaynak: DHA
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