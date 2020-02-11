Yalova belediyesi'ndeki 'zimmetine para geçirme' olayıyla ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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Yalova belediyesi'ndeki 'zimmetine para geçirme' olayıyla ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
6 saat önce
Yalova Belediyesi'ndeki 'Zimmetine para geçirme' olayıyla ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:41 Kaynak: DHA
Yalova Belediyesi'ndeki 'Zimmetine para geçirme' olayıyla ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
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