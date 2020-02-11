Yalova belediyesi'ndeki 'zimmetine para geçirme' olayıyla ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova belediyesi'ndeki 'zimmetine para geçirme' olayıyla ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Yalova belediyesi'ndeki 'zimmetine para geçirme' olayıyla ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Yalova Belediyesi'ndeki 'Zimmetine para geçirme' olayıyla ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yalova Belediyesi'ndeki 'Zimmetine para geçirme' olayıyla ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yalova belediyesi'ndeki 'zimmetine para geçirme' olayıyla ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yalova Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:41 Kaynak: DHA
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