Yalova Belediyesi'nden Engelli Vatandaşlara Destek - Son Dakika

Yalova Belediyesi'nden Engelli Vatandaşlara Destek
26.06.2021 15:07
YALOVA BELEDİYESİ'NDEN ENGELLİ VATANDAŞLARA DESTEKYalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve İŞKUR İl Müdürü Erhan Dede arasında imzalanan protokolle Salı günleri saat 14: 00'da Gazipaşa Caddesi üzerinde bulanan 'Engelsiz Cafe' de engelli bireyler ile işverenlerin buluşması sağlanacak.
YALOVA BELEDİYESİ'NDEN ENGELLİ VATANDAŞLARA DESTEK
Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve İŞKUR İl Müdürü Erhan Dede arasında imzalanan protokolle Salı günleri saat 14: 00'da Gazipaşa Caddesi üzerinde bulanan 'Engelsiz Cafe' de engelli bireyler ile işverenlerin buluşması sağlanacak. Yalova Belediyesi olarak engelli bireylere önem verdiklerini belirten Başkan Vekili Tutuk; "İŞKUR İl Müdürümüz Erhan Bey, engelli bireylerin istihdamı için çalışmalar başlattıklarını bize bildirdiler. Engelli bireylerin daha kolay ve zorlanmadan işveren ile buluşmaları için bir hizmet noktası aradıklarını ilettiler. Bizde Yalova Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımıza daha iyi ve erişilebilir şartlarda hizmet sunumu için çalışma başlattık. İŞKUR İl Müdürlüğümüzle yaptığımız işbirliği ile Engelsiz Cafe'mizin tüm imkanlarını bu görüşmeler için tahsis etme kararı aldık. Engelli hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Son Dakika 15:38 28 gün önce oğlunu kaybetmişti! Acılı baba koronavirüsten hayatını kaybetti 15:15 Erdoğan'dan Kanal İstanbul çıkışı: Kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola çıkılmıştır 14:50 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kanal İstanbul'un temeli atılıyor 14:33 Cumhurbaşkanı, Kanal İstanbul'un temelini atmak için tören alanına helikopterle iniş yaptı 14:27 Engelli genci kucaklarında taşıdılar! YKS'ye girecek olan genç sınava böyle yetiştirildi 13:58 Kıyıya vuran varil panik yarattı! Üzerinde ''Tehlikeli'' yazması mahalle sakinlerinde tedirginliğe neden oldu 12:45 Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral, Sabancıların torununu denize atma olayını anlattı: Seni ülkeye sokmam dedi, ben de denize soktum çıkardım 12:13 3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak