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Yalova Belediyesi'nden örnek proje

1 saat önce

Yalova Belediyesi sokak hayvanlarının aç kalmaması için örnek bir projeyi hayata geçirdi.

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Yalova Belediyesi sokak hayvanlarının aç kalmaması için örnek bir projeyi hayata geçirdi. Belediye temizlik personelleri her gün kendilerine verilen mamalarla sokak hayvanlarını da besleyecek.


Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Veteriner İşler Müdürlüğü ortak bir projeye imza attı. Her iki müdürlüğün ortaklaşa yürüttüğü projede bundan böyle cadde ve sokaklarda temizlik yapan ekipler sorumlu bulundukları mıntıkalarında sokak hayvanlarını kuru ve yaş mamalarla besleyecek. Yapılan bu uygulama ile hem ülkemizde bir ilke imza atılacak, hem de sokakta bulunan canlarımıza özellikle kış aylarında yardımcı olunacak. Haftanın belirli günlerinde farklı cadde ve sokaklarda yapılacak olan uygulamayla Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli tarafından temizlik işçilerine mamalar dağıtılacak.


Sokakta yaşayan canlara sahip çıktıklarını belirten Belediye Başkanı Vefa Salman; "Her iki müdürlüğümüzün yapmış olduğu ortak çalışma ile sokakta bulunan canlarımızın beslemelerini yerinde yapıyoruz. Yapılan bu uygulama özellikle bahar ve yaz aylarında önemli gözükmeyebilir. Ancak önümüz kış. Bu uygulamayla kış aylarının çetin şartlarında canlarımızın yiyecek bulmalarını kolaylaştırmış olacağız. Allah'ın bize emaneti olan sokak hayvanlarına da sahip çıkarak hep ilklere imza atan Yalova Belediyesi olarak yine örnek olacağız" dedi. - YALOVA

Yalova Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:09 Kaynak: İHA
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