YALOVA BELEDİYESİ'NDEN PSİKOLOG DANIŞMANLIK HİZMETİ - Son Dakika

YALOVA BELEDİYESİ'NDEN PSİKOLOG DANIŞMANLIK HİZMETİ

Bahçelievler Mahallesi Stadyum Caddesi (Diş Hastanesi Karşısı) No: 34'de Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü binasında Psikolog Danışmanlık Hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 0 226 811 50 00 (1616) numaralı telefonu arayabilir ve randevu alabilirler. Psikolog Nazmiye Hilal Özbek Taş tarafından verilen seanslar 08: 30-17: 30 saatleri arasında bay, bayan, ergen bireylerin yanı sıra çocuklara da verilmekte. Depresyon, kaygı bozukluğu, panik atak yaşayan Yalovalı vatandaşlar bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabilirler.