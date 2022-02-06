Yalova Belediyesi yarı yıl tatilinde 4 bin 500 çocuğa ulaştı - Son Dakika

Yalova Belediyesi, düzenlediği etkinliklerle 4 bin 500 çocuğun eğlenceli bir yarı yıl tatili geçirmesini sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin düzenlediği etkinliklerle çocukların yarı yıl tatil heyecanını eğlenerek yaşadığına yer verildi.

Açıklamada, eğitim ve öğretimin döneminin başlamasına kısa süre kalana çocukların rapçi Sefo'nun seslendirdiği "Bilmem mi" şarkısı ile eğlenceyi dorukta yaşadığı belirtildi.

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ve Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in de çocukların eğlencesine ortak olduğu ifade edildi.

Çocuklara karne hediyesi olarak hazırlanan birbirinden farklı oyunların, 15 günlük tatilde Sabahattin Engin ve Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu ile Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildiği aktarıldı.

Yaklaşık 4 bin 500 çocuğun katılımıyla gerçekleşen tiyatro gösterimlerinde, kostümlü partilerden illüzyon gösterimine, sirklerden masal anlatımına kadar pek çok oyunun sahnelendiği hatırlatılan açıklamada, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un konuşmasına yer verildi.

"Yalova Belediyesi olarak hem ailelerimizin hem de çocuklarımızın yaşam standartlarını daha da yükseltmek adına bu tarz etkinliklere yaz döneminden beri ev sahipliği yapıyoruz." ifadelerini kullanan Tutuk, şunları kaydetti:

"Getirdiğimiz oyunları özenle seçerek, çocukların tiyatroya olan ilgilerini arttırmakla birlikte canlı tiyatro izlemeyi miniklerimize aşılıyoruz. Bu zamana kadar yüzlerce oyunu Yalova'ya getirdik ve binlerce çocuğumuz bu etkinliklerimizden yararlandı. İnanın hem Yalova adına hem aileler adına hem de çocuklar-gençler adına önemli işler yapıyoruz. Yarıyıla özel hazırlanan oyunlarımız bitti ama her hafta düzenli olarak Cumartesi günleri sürdürdüğümüz oyunlarımız devam ediyor. Ailelerimizi ve miniklerimizi Cumartesi günü düzenlediğimiz etkinliklerimize davet ediyorum. Şimdiden 2021-2022 yılı eğitim ve öğretiminin 2. dönemine başlayacak olan çocuklarıma iyi dersler diliyorum."