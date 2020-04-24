Yalova Belediyesi yol onarım çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Yalova'da bozulan yollarda ulaşım kalitesini arttırmak için bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, kent merkezindeki asfalt yama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



Ekiplerin İstanbul Caddesindeki asfalt yama çalışmasını tamamladığı, kent merkezindeki yollarda altyapı çalışmaları veya kullanımdan bozulan güzergahlarda yol iyileştirme düzenlemelerinde bulunacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, "Mevsimsel değişikliklerin ve altyapı çalışmaları sebebiyle bozulan asfalt yollarımız, trafik konforunu rahatsız ediyor, araç sürücülerine zor anlar yaşatıyordu. Ekiplerimiz trafiğin yoğun seyrettiği İstanbul Caddesi üzerinde çalışmalarını tamamladı. Hava şartları uygun olduğu müddetçe diğer mahallelerimizde yama çalışmalarımızı sürdürerek sürücülerimizin taşıt trafiğinde rahat hareket etmelerini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.