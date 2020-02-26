Yalova Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yalova Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Yalova Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Yalova Belediyesinde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı.

Yalova Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Yalova Belediyesinde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı. Edilen bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan Resmi Belgede Sahtecilik, Zimmet, Nitelikli Dolandırıcılık ve Görevi Kötüye Kullanma suçları kapsamında T.T., H.Ç. ve E.G. isimli kişiler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 25.02.2020 günü yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı. - YALOVA

Başsavcı, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:01 Kaynak: İHA
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