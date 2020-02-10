Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiası - Son Dakika

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiası

13 dakika önce

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yalova Belediye Başkan Yardımcısı, sekreteri ve şoförünün gözaltına alındığı bildirildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yalova Belediye Başkan Yardımcısı, sekreteri ve şoförünün gözaltına alındığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan R.E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri belediye binasına geldi.

Belediye Başkan Yardımcısı H.G.'in makamına geçen ekipler, yapılan inceleme sonrasında H.G. ile birlikte sekreter ve şoförünü gözaltına aldı.

H.G., sekreter ve şoför, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiası

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Yalova Belediyesi, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:19 Kaynak: AA
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