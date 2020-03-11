Yalova Belediyesinde koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Yalova Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili önlemler alındığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un talimatı doğrultusunda belediye hizmet binasında çalışmalara başlandığı duyuruldu.

Bina girişi ve vatandaşların sık kullandığı ortak alanlara antibakteriyel dezenfektanlar konulduğu belirtilen açıklamada, hizmet masaları ve veznelerin bulunduğu alanların ise sterilize edildiği aktarıldı.

Belediye binasının komple sterilize edilmesi için personel ve vatandaşın olmadığı hafta tatili günlerine planlama yapıldığı aktarılan açıklamada, vezne çalışanlarının maske ve eldiven kullanarak virüse karşı önlem almaya başladığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Vekili Tutuk, dünya genelinde etkisi görülen virüse karşı tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.

Belediye olarak başta personel olmak üzere tüm vatandaşların sağlığını düşünmenin öncelikli görevlerinden olduğunu belirten Mustafa Tutuk, "Bu nedenle binamızda almamız gerek önlemlerin ivedilikle alınması için arkadaşlarımıza talimat verdik. Kentimizde umut ediyorum ki bu virüse rastlanmaz ya da bu virüs nedeniyle hiçbir hemşehrimiz zarar görmez." değerlendirmesinde bulundu.