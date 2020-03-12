Yalova Belediyesinde koronavirüs önlemleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova Belediyesinde koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Yalova Belediyesinde koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Yalova Belediyesince, rutin olarak sürdürülen ilaçlama çalışmalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili önlemler kapsamında sıklaştırdı.

Yalova Belediyesinde koronavirüs önlemleri, System.String[]

Yalova Belediyesince, rutin olarak sürdürülen ilaçlama çalışmalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili önlemler kapsamında sıklaştırdı.

Yalova Belediyesinden yapılan açıklamada, Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekiplerinin yeni tip koronavirüse karşı tüm önlemleri alarak belediyeye ait toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışması yaptığı bildirildi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ekiplerin insan sağlığını tehdit etmeyecek dezenfekte malzeme kullandığına dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak belediyemize ait toplu taşıma araçlarının dezenfeksiyon işlemleri bugün itibariyle başlamış olup, düzenli olarak yapılacaktır. İlimizde herhangi bir koronavirüs vakası yetkili merciler tarafından açıklanmamıştır. Kentimiz açısından olumlu bir durumdur. Ancak biz her ihtimale karşı tedbirlerimizi alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Koronavirüs, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yeni tip koronavirüs salgını dünyayı teyakkuza geçirdi
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındı Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı

Son Dakika Haberleri
01:18 İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 109'a yükseldi
01:10 Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü
01:06 Afyonkarahisar'da yüzlerce öğrenci bilet kuyruğuna girdi
01:05 Niğde Otogarı'nda tatil yoğunluğu
01:04 Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçme kararı Resmi Gazete'de

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 01:19:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yalova Belediyesinde koronavirüs önlemleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]