"Yalova Belediyesinde kurduğu rüşvet çiftliğinden tek kelime bile bahsetmiyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Yalova Belediyesinde kurduğu rüşvet çiftliğinden tek kelime bile bahsetmiyor' - Son Dakika

"Yalova Belediyesinde kurduğu rüşvet çiftliğinden tek kelime bile bahsetmiyor"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kınık Belediyesini ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Yalova halkına hizmet olarak verilmesi gereken milyonlarca lira CHP idareciler tarafından talan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kınık Belediyesini ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Yalova halkına hizmet olarak verilmesi gereken milyonlarca lira CHP idareciler tarafından talan edildi. Yaşanan bu skandal karşısında CHP Genel Merkezi'nden bir tane yetkili çıkıp da açıklama yapmadı" dedi.

İzmir'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kınık'ta CHP'yi eleştirdi. Yalova Belediyesine yapılan operasyona değinen Erdoğan, "Bizim siyasetimiz eser siyasetidir, laf değil. 40 yıllık siyasi hayatımızın hiçbir döneminde istismar peşinde koşmadık. Milletimizin huzuruna daima eserlerimizle, ülkemize ve şehirlerimize kazandırdığımız hizmetlerle çıktık. Bunun son örneği geçen hafta Yalova'da ortaya çıkarıldı. Yalova halkına hizmet olarak verilmesi gereken milyonlarca lira CHP idareciler tarafından talan edildi. Yaşanan bu skandal karşısında CHP Genel Merkezi'nden bir tane yetkili çıkıp da açıklama yapmadı, milletten özür dilemedi. Bay Kemal grup toplantısında saman dahil her konudan bahsediyor; fakat yoldaşlarının Yalova Belediyesinde kurduğu rüşvet çiftliğinden tek kelime bile bahsetmiyor" dedi.

(Önder Aydın - Aykut Yeniçağ/İHA)

Cumhuriyet Halk Partisi, Yalova, Kınık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:16 Kaynak: İHA
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