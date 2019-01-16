Son Dakika Haberleri: Yalova Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Yalova Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

42 dakika önce

Yalova Belediyesi ile Disk Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Yalova Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı, System.String[]
Yalova Belediyesi ile Disk Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Yalova Belediyesinde çalışan işçiler için belediyede örgütlü Disk Genel-İş Sendikası ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Belediye yönetimi ile sendika arasında anlaşmaya varılan toplu iş sözleşmesi, belediye meclis salonunda düzenlenen törenle Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Disk Genel-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Selahattin Atak tarafından imzalandı.

Başkan Salman bir sözleşme dönemini daha problemsiz tamamlamanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Disk Genel-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Selahattin Atak da imzalanan toplu iş sözleşmesinin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu kaydetti.

İşçilerin sosyal hakları ve ikramiyelerde artış sağlanan sözleşme 2 yıl geçerli olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:48 Kaynak: AA

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