Yalova Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Yalova Belediyesi
ile Disk Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Yalova Belediyesinde çalışan işçiler için belediyede örgütlü Disk Genel-İş Sendikası ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.
Belediye yönetimi ile sendika arasında anlaşmaya varılan toplu iş sözleşmesi, belediye meclis salonunda düzenlenen törenle Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman
, Disk Genel-İş Sendikası Bursa
Şube Başkanı Selahattin Atak tarafından imzalandı.
Başkan Salman bir sözleşme dönemini daha problemsiz tamamlamanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.
Disk Genel-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Selahattin Atak da imzalanan toplu iş sözleşmesinin Türkiye
ortalamasının üzerinde olduğunu kaydetti.
İşçilerin sosyal hakları ve ikramiyelerde artış sağlanan sözleşme 2 yıl geçerli olacak.